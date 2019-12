Es ist wohl Karlsruhes berühmteste Baustelle: die Kombilösung. Ein Bahntunnel und ein Autotunnel sollen den Verkehr künftig unter die Stadt bringen. Im Laufe des Jahres stellte sich heraus, dass die geplante Inbetriebnahme des Straßenbahntunnels Ende 2020 auf der Kippe steht. Dennoch waren die Arbeiter fast täglich unter den Straßen der Stadt am Werk. ka-news.de wirft einen Blick zurück: Das hat sich auf den Baustellen in den letzten zwölf Monaten verändert.

Weniger Verkehr in der Stadt und endlich eine richtige Fußgängerzone - mit diesem Ziel vor Augen gehen die Arbeiten auf den Baustellen voran. Die Straßen- und Stadtbahnen werden künftig in der Weststadt unter der Erde abtauchen und in der Oststadt wieder das Tageslicht erblicken.

Auch die Autos werden in Zukunft eine Etage tiefer rollen, denn die Kriegsstraße - eine der meist befahrenen Straßen der Stadt - wird ebenfalls unter die Erde verlegt. Baumalleen und eine begrünte Straßenbahntrasse sollen dort entstehen, wo derzeit die Autos durch die Straßen drängen.

Noch ist es Zukunftsmusik, doch doch bis es so weit ist, dauert es nun nicht mehr lange. Doch ursprünglich war eine Eröffnung im Jahr 2016 geplant, dann stand lange Zeit das Jahr 2020 als das Jahr der Inbetriebnahme fest. Im Mai dieses Jahres wurde allerdings bekannt: Die Fertigstellung verzögert sich erneut - nun wird es Juni 2021.

Die Kosten werden ebenfalls in die Höhe steigen. War zu Beginn von rund 500 Millionen Euro die Rede, belaufen sich die Kosten mittlerweile auf über das Doppelte. "Wir müssen zugeben, dass wir unser 'Wost-Case-Szenario' mit 1,3 Milliarden Euro aus dem letzten Jahr erreicht haben, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup im Mai.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Über 1,3 Milliarden Euro und die Eröffnung Ende 2020 ist auch in Gefahr: Zeitplan der Kombilösung kaum zu halten

Nun ist ein weiteres Jahr vergangenen, an dem die zahlreichen Baustellen das Stadtbild geprägt haben. Wir blicken zurück auf das (hoffentlich) vorletzte Baujahr der Kombilösung.

Bahntunnel: Der Baufortschritt im Jahr 2019

Im Laufe des Jahres hat der unterirdische Tunnel seine Gestalt verändert: Während Anfang des Jahres noch Beton an den Haltestellenwänden zu sehen war, erstrahlen sie mittlerweile in Weiß. "Die Verkleidung mit Kunststeinplatten ist inzwischen bis auf Restarbeiten abgeschlossen", sagt Achim Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) auf Nachfrage von ka-news.de.

Anfang des Jahres, acht Jahre nach Baubeginn, war es endlich so weit: Die ersten Gleise wurden im Straßen-und Stadtbahntunnel verlegt. Vor den Augen der Karlsruher Bürger verborgen, ging es dann unterirdisch Stück für Stück voran. Jetzt - am Jahresende - sind die Gleise im Tunnel komplett.

An drei Stellen können die Bahnen künftig in den Tunnel hineinfahren. Im Westen der Stadt am Mühlburger Tor und im Osten der Stadt am Durlacher Tor sind die Schienen bereits an das oberirdische Netz angeschlossen. Im Süden folgt der Lückenschluss zum bestehenden Netz im Februar 2020.

Ein weiterer wichtiger Fortschritt, den das vergangene Jahr mit sich gebracht hat: "Alle 68 Fahrtreppen und alle Aufzüge sind angeliefert und eingebaut", sagt Achim Winkel. Die letzte Rolltreppe fand im Juni dieses Jahres ihren endgültigen Platz und wird künftig die Pendler zu den Gleisen hinab tragen.

Die Kosten des riesigen Projektes sind immer weiter in die Höhe gestiegen - Sparkurs ist angesagt. An der Ecke Brandschutz möchten die Verantwortlichen den roten Stift anlegen: Sogenannte Längsrauchschützen, die wie Vorhänge von der Decke fallen um andere Bereiche vor Rauch und Feuer zu schützen, sollen "weg-gespart" werden."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Kombilösung muss sparen - zu Lasten der Sicherheit? Haltestelle Kongresszentrum teilweise ohne Brandschutz

Um die Schürzen tatsächlich wegfallen lassen zu können, ist eine Genehmigung des Regierungspräsidiums erforderlich. "Wir wissen nicht, ob wir eine Zusage noch rechtzeitig bekommen, sodass wir die Änderungen auch baulich umsetzen können", sagt Achim Winkel, Sprecher der Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig).

Viel ist nicht nur in diesem, sondern auch in den vergangenen Jahren auf den Baustellen passiert - doch einer hatte immer den Durchblick: Uwe Konrath. Zahn Jahre lang war der "Chef" der Kombilösung, im März dieses Jahres verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Ganz muss die Kombilösung allerdings nicht auf ihren ehemaligen Chef verzichten. "Ich werde noch in beratender Funktion tätig sein, etwa einen Tag in der Woche, möglicherweise bis Ende des Jahres", erzählt Konrath im Juli. Einen "gleitenden Übergang" nennt er es.

Autotunnel: Der Baufortschritt im Jahr 2019

Im Laufe des Jahres ist der Tunnel auf die doppelte Länge gewachsen: Waren es zu Jahresbeginn etwa 500 Meter, ist nun zum Jahresende bereits ein Kilometer fertiggestellt. Doch noch immer fehlt ein ganzes Stück, denn insgesamt wird der Autotunnel eine Länge von 1,6 Kilometern messen.

Bagger haben in der Mitte der Kriegsstraße die wohl größte "Wunde" der Stadt in den Asphalt gebissen. Die Ost-West-Achse ist eine einzige Baustelle - links und rechts der riesigen Grube drängen sich die Autos auf ihrem Weg durch die Stadt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Die Kriegsstraße ist im Zeitplan - wann hat der Baustellen-Wahnsinn dort endlich ein Ende?

Auf fast der kompletten Länge der Baustelle ist der sogenannte "Baugrubenverbau" fertiggestellt. Das bedeutet: Die Wände der Grube wurden so stabilisiert, dass kein Erdreich nachrutschen kann - und den eigentlichen Arbeiten am Tunnel nichts mehr im Wege steht.

Am schnellsten ging der Tunnelbau unter dem Mendelssohnplatz voran. "Die Fertigstellung dieses Abschnitts ist mit deutlichem Abstand der wichtigste Baufortschritt", sagt Achim Winkel von der Kasig.

Monatelang war die Kreuzung am Mendelssohnplatz gesperrt. Die rund 61 Tonnen schweren provisorischen Gleisbrücken, die die Bahnen bis Juli über die immer größer werdende Baugrube trugen, wurden ausgehoben - ein Spektakel.

Dann bekam der Autotunnel seinen Deckel, die oberirdischen Gleise wurden verlegt und die Kreuzung wieder freigegeben. Das erste, kleine Stück Autotunnel ist nun zum Jahresende so gut wie fertig.