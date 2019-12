28.12.2019 13:24 Ingo Rothermund Karlsruhe Karlsruhe und die Hallensituation: 2019 ist das Jahr der Weichenstellungen und das Jahr der Kostensteigerungen

Was haben die Europahalle, die Stadthalle und das Badische Staatstheater gemeinsam? Sie alle müssen saniert werden beziehungsweise die Arbeiten sind in vollem Gange. Lange war es aber ruhig um die drei Baustellen, doch in den letzten zwölf Monaten wurden einige Weichen für die Zukunft gestellt. ka-news.de blickt auf die Entwicklungen im Jahr 2019 zurück.