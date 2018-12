Die Krux mit den "guten Vorsätzen": Warum es mir so schwer fällt, durchzuhalten

Jedes Jahr das gleiche Theater: Kurz vor dem Jahreswechsel kommt fest jeder der Freunde mit einem "guten Vorsatz" um die Ecke. Es scheint so, als hatten alle zwischen den Jahren zu viel Zeit, sich für 2019 etwas vorzunehmen - was dann aber allzu oft doch nicht funktioniert. Auch ich habe immer wieder im Sinn, zum neuen Jahr etwas zu ändern und scheitere dann doch an mir selbst. Ein Kommentar von Anya Barros.

Mehr Sport, mit dem Rauchen aufhören und weniger Alkohol trinken, weniger Zeit am Handy und dafür mehr mit der Familie und Freunden verbringen. Das sind nur fünf der beliebtesten Neujahrsvorsätze laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK. Auf Platz 1: 62 Prozent möchten im neuen Jahr Stress vermeiden und abbauen. Ein Dauerbrenner, schon im Vorjahr stand das ganz oben auf der Hitliste.

Auch ich finde mich in diese Hitliste wieder: Mehr Sport, weniger Smartphone und mehr Sparen - das sind meine guten Vorsätze für das Jahr 2019. Zumindest in Sachen Sparsamkeit habe ich schon angefangen: Jede Kalenderwoche wandert ein Euro mehr ins Sparschwein. In Kalenderwoche (KW) Eins ein Euro, KW2 zwei Euro und so weiter.

Eben jenes Sparschwein steht schön präsent in der Küche, ist quietschrot und ich kann es gar nicht übersehen. Dazu hake ich die jeweilige Kalenderwoche ab - sollte also passen und zum Schluss fast 1.400 Euro zusammenkommen. Mehr Sorgen machen mir die anderen beiden Vorhaben.

Weniger Smartphone, mehr Freunde in der Realität

Beruflich brauche ich öfters am Tag mein Smartphone. Da beißt die Maus keinen Faden ab und auch privat surfe ich nach Feierabend gerne mit dem Handy durch das große, weite Internet. Ein bisschen Instagram hier, ein wenig Facebook da und kurz vor dem Schlafen nochmal die News-App angeschaut.

Das summiert sich auf Dauer und nervt mich selbst irgendwie. Also möchte ich abends einfach auch mal das Telefon ausmachen. Tut ja nicht weh! Muss ich mich nur dran gewöhnen. Und die Freunde, die man in der Realität auf ein Bierchen oder eine Apfelschorle trifft, freut es auch, wenn ich weniger an dem Gerät hänge.

Dann ist da die Sache mit dem Sport... Hui, ja... Ich drücke mich sogar jetzt darum, dabei schreibe ich nur darüber. Der Schweinehund ist nach der Arbeit aber so groß und gerade im Winter möchte man (also ich) einfach nur heim und nicht in ein stickiges Sportstudio. Und im Sommer ist es draußen auch schöner als im stickigen Sportstudio.

Jeder Zweite hält nur durch? Da gehöre ich dazu!

Ein Teufelskreis also und da kommt der Neujahrsvorsatz gerade recht. Kann ja so schwer nicht sein, sich abends statt auf den Heimweg ins Fitnessstudio aufzumachen. Warum ist es mit den guten Vorsätzen immer so schnell dahin?

Laut der Krankenkassenumfrage gelingt es gerade mal jedem Zweiten, länger als vier Monate durchzuhalten. Halten es 50 Prozent mit ihren Sportvorsätzen also wie Oscar Wilde, der einst sagte: "Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, in wissenschaftliche Gesetze einzugreifen. Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit. Ihr Resultat gleich null."? Möglich.

Gute Vorsätze? Nein Danke!

Bei mir sieht das allerdings anders aus: Zu Jahresbeginn bin ich hoch motiviert, gehe zum Sport - das weiß ich jetzt schon. Und es macht auch Spaß, ohne Zweifel. Doch dann passiert etwas mit mir. Ich verliere meine Willenskraft!Die ist bei mir nur begrenzt. Doch wenn mich wenige Tage nach Neujahr der Alltag wieder hat und ich in meine Routinen verfalle, dann war's das mit dem Gang ins Fitnessstudio, dann greife ich auch wieder zum Smartphone.

Also, für dieses Jahr - pardon, nächstes Jahr - weiß ich jetzt nun besser und nehme mir einfach keine "guten Vorsätze", denn die sind nicht für die Ewigkeit. Doch vielleicht versuche ich es dann einfach häppchenweise: mal vier Wochen auf Alkohol verzichten, am Wochenende mal das Handy ausschalten und mich auf Arbeit nicht stressen lassen.

Und wenn das nichts hilft, dann fahre ich von meinem wöchentlich gesparten Geld am Ende des Jahres 2019 einfach richtig fett in den Urlaub - das sollte Motivation für meine Willenskraft genug sein!

Sie möchten 2018 noch einmal Revue passieren lassen? Alle Jahresrückblicke gibt es übersichtlich in unserem Dossier: www.ka-news.de/Jahresrueckblick-Karlsruhe-2018./

Welche Meldungen Sie, liebe Leser, 2018 am meisten interessierte haben wir im Jahresrückblick Top-Themen zusammengefasst: "Busunfall, Bahnsuche und Brückenbaustelle: Das waren die Top-Themen 2018!".

Wir wünschen allen unseren Lesern einen guten Start ins neue Jahr 2019!