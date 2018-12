Ein Mann mit Liebeskummer, ein anhängliches Eichhörnchen und ein zuvorkommender Drogenbesitzer - die Polizei wurde auch im Jahr 2018 wieder mit allerhand außergewöhnlichen Einsätzen konfrontiert. In unserem ka-news-Jahresrückblick haben wir für Sie eine Auswahl all der Einsätze zusammengestellt, bei denen Schmunzeln durchaus erlaubt ist.

Love is in the air

Verspätete Frühlingsgefühle ergriffen im Oktober einen Mann in Bühlertal im Kreis Rastatt: "Der übermotivierte Casanova hatte sich gegen 2.30 Uhr vor das Haus seiner Angebeteten begeben und lautstark um deren Gunst geworben", äußerte sich die Polizei zu dem Vorfall. Und der liebestolle Mann erwies sich als hartnäckig: Nur 20 Minuten nach seiner ersten Ermahnung durch die Polizei startete er eine zweite Charmeoffensive - leider erneut erfolglos. Der unglücklich Verliebte musste die Beamten letztendlich zur Wache begleiten.

Einen Polizeieinsatz hatte ein junges Paar bestimmt nicht im Sinn, als die beiden 20-Jährigen im August zum romantischen Sternegucken auf das Dach eines Schulgebäudes in Graben-Neudorf stiegen. Denn als der junge Mann sich durch den Lüftungsschacht in das Gebäude zwängen wollte, passierte es: Er stürzte sechs Meter tief den Schacht herunter und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Döner macht schöner

Besonders das Fastfood im Fladenbrot schien es den Karlsruhern in diesem Jahr angetan zu haben. So hatte ein Radfahrer, nachdem er im August mit einem Autofahrer aneinandergeraten war, derart die Fassung verloren, dass er - sehr zur Verblüffung des Autofahrers - seinen Döner in dessen Wageninnere warf und einfach davonradelte.

Und im Dezember hatte es ein anderer Autofahrer hingegen wohl ganz besonders eilig an seinen Döner zu kommen: Er krachte samt seines Autos in die Eingangstür eines Dönerladens in Pforzheim.

Von Tieren, die auszogen, das Fürchten zu lehren

Das Sprichwort: "Man beißt nicht die Hand, die einen füttert" hatte ein Ziegenbock in Baden-Baden wohl für einen Augenblick vergessen. Als seine Besitzerin zur Fütterung kam, rannte der übermütige Bock sie einfach um und verletzte die Frau dabei schwer.

Wenn man nachts laute Geräusche hört, einen Einbrecher vermutet und plötzlich einem kleinen, gefräßigen Siebenschläfer gegenübersteht - diese kuriose Situation hat im August einen Polizeieinsatz in Heimseim im Enzkreis ausgelöst. Der ungebetene Gast war gerade dabei, eine sich über eine Schachtel Cornflakes herzumachen und hatte zudem bereits ein Glas Nuss-Nougat-Creme ins Visier genommen. Der tierische Einbrecher konnte dann aber vorher doch noch von der Polizei "festgenommen" und vor die Tür gesetzt werden.

"Hilfe, ich werde von einem Eichhörnchen verfolgt!" So oder so ähnlich könnte der Notruf eines Mannes gelautet haben, der im August bei der Karlsruher Polizei einging. Und tatsächlich: Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Einsatzort ein sehr anhängliches Eichhörnchen und einen gleichermaßen verzweifelten Mann vorfanden. Der hartnäckige Nager - "Karl-Friedrich" getauft - wurde "festgenommen" und in eine Auffangstation gebracht. Dort dann die nächste Überraschung: Aus "Karl-Friedrich" wurde kurzerhand "Pippilotta", denn das Tier stellte sich als Weibchen heraus. Es konnte schließlich wieder ausgewildert werden.

Wenn schon, denn schon

Ein 16 Jahre alter Beifahrer hat seinen Gedankengang wohl nicht ganz vollständig zu Ende gebracht, bevor er Streifenpolizisten im Vorbeifahren den Mittelfinger zeigte. Die ließen sich nicht lange bitten und hielten den Jugendlichen und seinen 40-jährigen Verwandten kurzerhand an. Das Ergebnis: Der 40-jährige Fahrer hatte über eine halbe Promille Alkohol im Blut und ist seinen Führerschein nun erst einmal los.

Na, das hat sich gelohnt: Eigentlich sollte ein 27-Jähriger "nur" wegen Altmetalldiebstahls in Ettlingen verhaftet werden, zum Schluss lautete die Anklageliste aber wie folgt: Metalldiebstahl, Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss, nicht zugelassenes und nicht versichertes Fahrzeug sowie Urkundenfälschung.

Und noch ein Beispiel aus der Kategorie "dumm gelaufen": Während einer routinemäßigen Gurtkontrolle wurde vier Pkw-Insassen schnell klar, dass ein fehlender Gurt ihr kleinstes Problem sein wird: Bei der Gruppe fanden sich nämlich eine Diebestasche sowie ein Schlagring. Zudem tischte die renitente Fahrerin den Beamten mehrere Lügen auf, um dem anstehenden Drogentest zu entgehen - vergeblich. Der Test war positiv und die Dame mal eben um eine Anzeige reicher.

Berauschende Einsätze

Augen wie ein Adler bewiesen Polizisten während eines Hubschrauberrundflugs in Baden-Baden im August: Aus der Luft entdeckten sie - eingebettet in ein Weizenfeld - zufällig eine illegale Cannabisplantage auf dem Boden unter ihnen. Die 74 Pflanzen wurden vernichtet.

Da staunten die Beamten in Karlsdorf-Neuthard nicht schlecht: Während sie normalerweise zum Einsatzort gerufen werden, kam zur Abwechslung ein Einsatz im Dezember in Gestalt eines verwirrten und unter Drogeneinfluss stehenden 26-Jährigen zu ihnen in die Dienststelle spaziert. Der Mann hatte Drogen bei sich, die er der Polizei übergab - und das nicht zum ersten Mal. Nachdem er zudem erwähnte, größere Mengen an Drogen in seiner Wohnung zu haben, gingen die Ermittler der Sache nach - und fanden tatsächlich mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana. Der Mann befindet sich nun in einer Psychiatrie.