Ob im Sport, aus Kultur oder Politik: 2018 hielt für Karlsruhe wieder einige besondere Ereignisse bereit. Welche Bilder haben die ka-news-Leser in den vergangenen 12 Monaten bewegt? Wir haben aus jedem Monat die schönsten Galerien für Sie! Erkennen Sie sich vielleicht wieder? Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

Das Jahresende rückt unaufhaltsam näher - und auch in diesem Jahr war wieder einiges los in Karlsruhe und der Region: Die Bauarbeiten der Kombilösung neigen sich langsam dem Ende entgegen, der KSC hat eine rasante Aufholjagd in Richtung Tabellenführung hinter sich und Das Fest war mit dem Hauptact Materia auch 2018 wieder ein großer Erfolg.

Die ka-news-Fotografen und ihre Kameras waren so gut wie immer mit dabei und haben alle besonderen Momente des Jahres in Bildergalerien verewigt. Die monatlich schönsten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Der Artikel wurde aktualisiert.

Januar: Prunksitzungen zur Fastnacht

Prunksitzung KG Fidelio Alle Bilder

Prunksitzung KGW und GroKaGe Alle Bilder

Februar: Fastnachtsumzug in Karlsruhe, Eröffnung Sonnenbad

Karlsruher Fastnachtsumzug I Alle Bilder

März: Karlsruher Frühlingsfest

Frühlingsfest der Schausteller 2018 Alle Bilder

April: Erste warme Tage in Karlsruhe, Fest der Sinne

Die ersten warmen Tage im Schlossgarten Karlsruhe Alle Bilder

Fest der Sinne am Samstag Alle Bilder

Fest der Sinne am Sonntag Alle Bilder

Mai: Hoepfner Burgfest, Südstadtfestival, Brigandefeschd

Hoefner Burgfest - Impressionen Alle Bilder

24. Südstadtfestival - Teil 1 Alle Bilder

Juni: Parkplatzfest, Fußball-Weltmeisterschaft 2018, Mobilitätsfest mit Baustellenbesichtigung

Parkplatzfest 2018 Teil I Alle Bilder

Public Viewing im Wildparkstadion Alle Bilder

Mobilitätsfestival am Sonntag Alle Bilder

Juli: Das Fest 2018, Altstadtfest Durlach, Badische Flagge wird wieder gehisst

Badische Flagge wird wieder gehisst Alle Bilder

Das Fest 2018: Marteria, Samstag Alle Bilder

Das Fest 2018: Impressionen Freitag Alle Bilder

Altstadtfest Durlach am Samstag Alle Bilder

August: Freigelegte Pyramide am Marktplatz, Schlosslichtspiele, Lichterfest im Zoo

Pyramide am Marktplatz wieder freigelegt Alle Bilder

Schlosslichtspiele August 2018 Alle Bilder

Lichterfest Zoologischer Stadtgarten Alle Bilder

September: Streetfood-Festival, Kerwe in Durlach, Dîner en blanc im Citypark

Dîner en blanc am Citypark Alle Bilder

Oktober: Oktoberfest und Stadtfest in Karlsruhe, Niedrigwasser im Rhein

Karlsruher Oktoberfest am Dienstag I Alle Bilder

Niedrigwasser am Rhein Alle Bilder

November: Abschiedsspiel im Wildpark, Sitzschalen-Aktion im Stadion, Rathaussturm, Eröffnung Weihnachtsmarkt am Turmberg

Eröffnung Weihnachtsmarkt am Turmberg Alle Bilder

Dezember: Eröffnung Weihnachtsstadt Karlsruhe, Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Durlach

Eröffnung Weihnachtsstadt Karlsruhe Alle Bilder