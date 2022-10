Die Partyszene ist nach der Pandemie-Pause wieder voll aufgeblüht. Auch in Karlsruhefüllen sich die Bars und Clubs der Stadt jedes Wochenende aufs neue mit feierwilligen Nachtschwärmern.

Nachtleben, aber sicher

Doch so schön und erlebnisreich das Nachtleben auch sein kann, immer wieder hört man im selben Zusammenhang von Übergriffen, die einem ein ungutes Gefühl hinterlassen. Vor allem für Frauen birgt das Ausgehen leider nach wie vor Risiken und Gefahren.

Bild: pexels / Maurício Mascaro

Auch wenn die Polizei an den Wochenenden viel auf Streife und im Einsatz ist, muss es manchmal schneller gehen. Dafür wird mittlerweile in vielen Städten der Hilferuf "Ist Luisa hier?" genutzt.

Ein "Codewort" für diskrete Hilfe

Fühlt sich eine Frau in einer gastronomischen Einrichtung wie einem Restaurant, einer Bar oder einem Club bedroht, unsicher, sexuell belästigt oder wurden ihre Grenzen auf sonstigem Wege überschritten, kann sie an die Theke gehen und dort nach Luisa fragen.

Bild: Sophia Kembowski/dpa

Dies fungiert ganz diskret wie ein Code-Wort, ohne dass der Täter im Akutfall etwas davon mitbekommt. Das Personal weiß direkt Bescheid und kann die betroffene Person dann über verschiedene Möglichkeiten unmittelbar aus der unangenehmen Situation befreien.

Wie dies von statten geht, kann diese meistens selbst entscheiden. Es kann zum Beispiel ein Taxi oder Freunde zur Hilfe gerufen werden

Karlsruhe noch nicht Teil des Projekts

Die Aktion ist Teil der Präventionskampagne "Sicher feiern" wurde im Jahr 2016 von der Beratungsstelle Frauen-Notruf e.V. aus Münster ins Leben gerufen.

Bild: Pixabay

Viele Städte in Deutschland, aber auch in der Schweiz haben sich in den vergangenen Jahren bereits angeschlossen. Möchte eine Stadt kooperieren, bekommt sie das Corporate Design, sowie einen Handlungsleitfaden für das Gastronomiepersonal ausgehändigt.

Wurde der Kontakt erfolgreich aufgebaut, müssen für die endgültige Kooperation mit der Kampagne nur noch ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen das Informieren und die Schulung aller Mitarbeiter der beteiligten Lokalitäten, sowie Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel online oder durch Flyer, Visitenkarten und Plakate.

Karlsruhe kooperiere bis jetzt noch nicht mit der Initiative, teilt Daniela Stöveken von der Koordinierungsstelle aus Münster ka-news.de auf Anfrage mit.

Karlsruher Clubs ist Sicherheit ein Anliegen

Doch nur weil Luisa noch nicht in Karlsruhe angekommen ist, heißt das nicht, dass in der Club-Szene nicht gegen das Problem vorgegangen wird.

Bild: Pauline Roßbach

Der Club Stadtmitte sagt zu diesem Thema: "Bei uns wenden sich schon seit 17 Jahren Frauen direkt an unser Personal und die Securities. Das kommt bei uns aber extrem selten vor. Wenn der Konsens dazu da ist als Codewort nach Luisa zu fragen, dann stehen wir dem offen gegenüber. Allerdings sehen wir momentan keinen Bedarf unsere Kommunikation zu ändern, da sie sehr gut funktioniert."

Stephanie Kreher, Betriebsleiterin des Agostea Club Karlsruhe kennt das "Codewort Luisa" zwar selbst, kann aber aufgrund der hohen Fluktuation ihres Personals nicht einschätzen, ob dieser Weg wirklich so funktionieren würde.

Einheitliche Regeln und Richtlinien gewünscht

Zum Thema allgemein jedoch äußert sie sich wie folgt: "Grundsätzlich sind wir bemüht aufmerksam zu sein und immer einen Ansprechpartner zu bieten."

Der Mainfloor des Clubs Agostea in Karlsruhe (Symbolbild). | Bild: Agostea Karlsruhe

Generell wäre es zu begrüßen, wenn es eine Kampagne für die Stadt Karlsruhe gäbe. "So könnte man Mitarbeiter und Sicherheitsdienst besser schulen und es gäbe stadt- beziehungsweise landesweit einheitliche Regeln und Richtlinien, wie man hier am geschicktesten hilft."

City-Initiative Karlsruhe sieht sich als Vorbild

Bereits vor vielen Jahren hatte die City-Initiative Karlsruhe die Aktion "Sicheres Nightlife" ins Leben gerufen. Hierbei wurden überörtliche Hausverbote von gewaltbereiten Personen in verschiedenen Karlsruher Gastronomiebetrieben eingeführt.

Sinn und Zweck sei es damit, durch das erweiterte Hausverbot auf alle teilnehmenden Gastbetriebe ein erhebliches Abschreckungspotential zu schaffen und so zukünftigen Gewalttaten entgegen zu wirken.

Frank Theurer von der City-Initiative Karlsruhe hat sich bereits vor einigen Jahren für ein sicheres Nachtleben in der Stadt eingesetzt.

Frank Theurer von der City-Initiative war selbst an diesem Projekt beteiligt. "Vielleicht waren wir für viele Kampagnen in diese Richtung so etwas wie ein Vorreiter", findet er.

Gestiegenes Bewusstsein in der Gesellschaft

Seit es das Projekt gäbe, seien nämlich einige Kampagnen in diese Richtung entstanden, unter anderem auch der Hilferuf Luisa. "Allgemein hat das Thema mit der Zeit mehr Gehör gefunden und es herrscht mehr Verständnis und Bewusstsein, das ist eine schöne Entwicklung", so Theurer.