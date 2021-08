vor 54 Minuten Karlsruhe Ist Ihr Bankkonto plötzlich gesperrt? Karlsruher Polizei warnt vor Phishing-Attacken

Immer wieder kommt es in Karlsruhe zu Anzeigen im Zusammenhang mit Phishing-Attacken auf die Bankkonten der Bürger. Dadurch entstanden in der Vergangenheit bereits Schäden in beträchtlicher Höhe. Was genau eine Phishing-Attacke ausmacht und wie man sich davor schützt, erklärt die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung.