Am 1. April darf sich jeder offiziell Streiche erlauben. Warum der wichtigste Termin für Scherzbolde genau auf den 1. April fällt, ist nicht ganz klar - es gibt aber einige Theorien. Hat man an dem Tag womöglich sogar frei?

Ist der 1. April ein Feiertag?

Der 1. April ist kein offizieller Feiertag in Deutschland - und zwar in keinem Bundesland. Selbst Gründonnerstag im April ist kein gesetzlicher Feiertag. Die einzigen arbeitsfreien Tage im April sind der Karfreitag und der Ostermontag. 2023 fallen die gesetzlichen Feiertage im April auf folgende Termine:

Karfreitag: Freitag, 7. April 2023

Ostermontag: Montag, 10. April 2023

Ostersonntag: Sonntag, 09. April 2023

Nicht gesetzliche Feiertage im April sind:

Palmsonntag: Sonntag, 02. April 2023

Gründonnerstag: Donnerstag, 06. April 2023

Karsamstag: Samstag, 08. April 2023

Walpurgisnacht: Sonntag, 30. April 2023

Kein Feiertag: Haben die Deutschen Lust auf den 1. April?

Eine Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov im Jahr 2017 ergab, dass der Großteil der Deutschen eigentlich nicht aktiv am 1. April teilnimmt - zumindest planten nur zehn Prozent der Befragten einen Streich. 76 Prozent gaben an, keinen Aprilscherz zu planen und 14 Prozent antworteten mit "Weiß nicht". Trotzdem sind ganze 69 Prozent der Befragten in der Vergangenheit auf einen Aprilscherz hereingefallen.

Die zehn Prozent, die zum 1. April also tatsächlich einen Scherz planen, machen anscheinend einen guten Job. Die meisten Streiche treffen Familienangehörige (66 Prozent) und Freunde (60 Prozent) nur 29 Prozent der motivierten Streichspieler plant die Kollegen hinters Licht zu führen.

Legendäre Aprilscherze in den Medien

Der wohl bis heute bekannteste Aprilscherz wurde 1957 vom britischen Rundfunkdienst BBC veröffentlicht. In der fiktiven Doku hieß es, dass Spaghetti in der Schweiz von Bäumen geerntet werden. Selbst 60 Jahre später gilt das Video noch immer als Klassiker unter den Aprilscherzen.

Auch während der Tagesschau werden fast jedes Jahr Aprilscherze veröffentlicht. 2021 zum Beispiel hieß es in einem Beitrag auf Twitter, das Containerschiff "Ever Given" würde die Spree versperren. Passend dazu gab es ein Fake-Bild, auf dem das angebliche Debakel zu sehen ist. Mehr als 20.000 Leser haben den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert.