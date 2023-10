Karlsruhe vor 50 Minuten

Israel-Flagge vor dem Rathaus in Karlsruhe abgerissen

Zahlreiche Städte haben nach dem Angriff der Hamas auf Israel als Zeichen ihrer Solidarität eine israelische Flagge an öffentlichen Ämtern gehisst. Auch am Karlsruher Rathaus weht sie - aktuell allerdings in einer etwas kleineren Ausführung. Unbekannte haben die ursprüngliche Beflaggung nämlich gestohlen.