Gespräch mit einem Notfallseelsorger: Wie geht es den Schülern und Eltern nach dem Amokalarm?

Eine Amok-Alarm hat am Dienstagnachmittag den Alltag rund um die Weinbrennerschule an der Karlsruher Kriegsstraße lahmgelegt. Dann die Entwarnung: Es war ein Fehlalarm - Gott sei dank. Dennoch sind Notfallseelsorger Markus Thesen und seine Kollegen an diesem Tag vor Ort. Warum eine seelsorgliche Nachbetreuung auch dann enorm wichtig ist, wie er auf betroffene Schüler und Eltern zugeht und wie er selbst solche Extremsituationen verarbeitet - ka-news.de hat ihn im Interview gefragt.