Karlsruhe vor 1 Stunde

Internetwache Karlsruhe: Bei der Polizei kann man auch über das Netz eine Anzeige erstatten

In Karlsruhe gibt es auch ein Internetwache. Wobei Karlsruhe hier nicht ganz richtig ist. Eigentlich ist es die Wache des Landes Baden-Württemberg, die die Anzeigen an die Polizei in Karlsruhe weiterleitet. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel.