Jahrelang galt der deutsche Reisepass als der "wertvollste" der Welt, sprich der Reisepass, mit dem die meisten anderen Länder bereist werden konnten. Viele davon, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen, einige mit Beantragung bei der Ankunft. Im Jahr 2018 wurde Deutschland allerdings vom Thron gestoßen - der deutsche Pass ist nicht mehr der beste der Welt.

Diese Liste der wertvollsten Reisepässe der Welt wird jedes Jahr von der kanadischen Beratungsfirma Arton Capital veröffentlicht. Die Visabestimmungen aller Länder werden von der Firma ausgewertet und die Reisepässe aller 198 Länder der Welt danach bewertet, in wie viele Länder sie reisen können, ohne ein Visum beantragen zu müssen oder erst bei der Ankunft. Nun ist der "Passport Index 2022" von Arton Capital veröffentlicht worden und erneut ist Deutschland nicht das Land mit dem besten Reisepass.

Der beste Reisepass garantiert die Einreise in 180 Länder

Der wertvollste Reisepass des Jahres 2022 führt mit großem Abstand den Index an. Er ermöglicht die Einreise in 181 der 198 untersuchten Länder, 122 davon ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Es handelt sich dabei um den Reisepass der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Land bildet geographisch eine Ausnahme. Blickt man auf Platz zwei des "Passport Index 2022", der sich von elf Ländern geteilt wird, liegen fast alle diese Länder in (West-)Europa. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind mit Abstand der wertvollste Reisepass aus der Region des Nahen Ostens.

Beste Reisepässe der Welt 2023: Deutschland auf Platz zwei

Auch wenn Deutschland nicht mehr mit dem mächtigsten Reisepass der Welt aufwarten kann, liegt das weinrote Heftchen immerhin auf Platz zwei des Index. Den Platz teilt sich Deutschland mit zehn anderen Staaten, namentlich der Schweiz, Österreich, Schweden, Finnland, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande und Südkorea. Mit den Reisepässen dieser Länder ist die Einreise in 174 Länder möglich, visumfrei geht es mit dem deutschen Pass sogar in 129 Länder, in mehr also als mit dem Reisepass der Vereinigten Arabischen Emirate.

Auf den Plätzen drei bis zehn zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: vornehmlich europäische Länder sind hier vertreten, vereinzelt auch Länder in Nordamerika, wie Kanada oder in Asien, wie Japan. Erst ab Platz elf sind zum Beispiel südamerikanische Länder vertreten. Das erste afrikanische Land in der Liste ist Mauritius auf Platz 27. Mit diesem Reisepass können 136 Länder bereist werden.

Schlechteste Reisepässe der Welt 2023: Besonders Krisengebiete schließen schlecht ab

Das Ende der Liste der wertvollsten Reisepässe der Welt 2023 liest sich wie eine Übersicht internationaler Krisen und Kriege. Platz 95 und damit den letzten Platz belegt Afghanistan. Mit dem Pass des vom Krieg zerrütteten Landes können gerade einmal 36 Länder weltweit bereist werden, nur vier davon, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Den vorletzten Platz belegt Syrien mit 40 Ländern und den drittletzten Platz der Irak mit 42 Ländern.

Generell lässt sich hier ein eindeutiger Trend entdecken: reiche, westliche Länder – mit einigen Ausnahmen, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten– führen die Liste der wertvollsten Reisepässe an, während arme, von Krisen betroffene Länder vor allem in Afrika und im Nahen Osten, schlecht abschneiden.

Wertvolle Reisepässe – für manche Länder eine Industrie

Einige Länder wissen diese Unterschiede zwischen den Reisepässen auszunutzen und machen daraus ein Millionengeschäft. Malta beispielsweise, der kleine Inselstaat südlich Italiens, bietet an, den maltesischen Reisepass zu kaufen. Der Reisepass befindet sich immerhin auf Rang fünf des "Passport Index 2022", mit ihm kann man 171 Länder bereisen. Außerdem ist Malta EU-Mitglied und mit einer maltesischen Staatsbürgerschaft ist man EU-Bürger.

Für 1,5 bis zwei Millionen Euro kann die maltesische Staatsbürgerschaft für sich und seine Familie gekauft werden. Das Prozedere dauert nur wenige Stunden oder Tage und ist deshalb bei Reichen aus der ganzen Welt beliebt. Zypern hat ein ähnliches Geschäftsmodell aufgebaut. Die EU versucht mittlerweile gegen die "goldenen Pässe" vorzugehen.