Seit 1991 gibt es die Kampagne "Orange the World" der Vereinten Nationen gegen Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Seit einigen Jahren finden in Karlsruhe Veranstaltungen und Aktionen statt, die auf das Thema aufmerksam machen. In diesem Jahr werden die Veranstaltungen zum ersten Mal in einer gemeinsamen Kampagne gebündelt - den "Orange Days", die vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfinden.

25. November: Straße der Frauen

Kaiserstraße, Ecke Lammstraße, 14 Uhr bis 16 Uhr

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lädt das Bündnis „Straße der Frauen“ zur Veranstaltung „Straße der Frauen“ ein. An Infoständen informieren verschiedene Vereine und Gruppen zum Thema Gewalt. Zudem gibt es musikalische Unterhaltung durch den Karlsruher Chor "WEIBrations".

Die folgenden Personen und Organisationen sind an dem Projekt beteiligt:

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Karlsruhe

Koordinationskreis "Häusliche Gewalt überwinden"

Sozpädal e.V.

Karlsruher Institut für Technologie

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe

Frauenverband Courage e.V:

Motherhood e.V.

CatcallsofKarlsruhe

The Justice Project e.V.

Diakonisches Werk Karlsruhe

Arbeitskreis Frauen- und Genderpolitik

Wildwasser Karsrluhe Verein gegen seualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen e.V.

Frauenkommission der christlich-islamischen Gesellschaft e.V.

In Nae Frauenselbstverteidigung und Kampfkunst e.V.

Zonta Club Karlsruhe e.V.

Städtisches Klinikum gGmbH

25. November: Verhüllung des Liebesbrunnen in Durlach

Marktplatz Durlach

Der Durlacher Liebesbrunnen wird als Zeichen gegen Gewalt an Frauen mit orangenen Tüchern überdeckt.

25. November: Gewebte Welt/ Woven World

Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), 16.30 Uhr bis 18 Uhr und ab 18.30 Uhr

Die iranische Künstlerin Farzane Vaziritabar, lädt zu einem Workshop zu Frauensolidarität, Ermächtigung und Freiheit ein. Für den Workshop ist eine Anmeldung erforderlich. Im Anschluss des Workshops folgt ihre Performance "Woven World", mit der sie vor allem die Stärke iranischer Frauen ehren möchte, aber auch den Fortschritt der Frauen weltweit.

Bild: Zentrum für Kunst und Medien

5. Dezember: Gewalt gegen Frauen geht uns alle an!

Rathaus Karlsruhe, 10 Uhr bis 12 Uhr

Der Kooperationskreis "Häusliche Gewalt überwinden" lädt in das Karlsruher Rathaus zu einer Veranstaltung zu Häuslicher Gewalt ein. Es soll darum gehen, wie Häusliche Gewalt erkannt werden kann und wie Betroffene unterstützt werden können. Der thematische Schwerpunkt liegt auf Digitaler Gewalt.

Um eine Anmeldung per Mail bis Montag, 28. November wird gebeten:

gb@karlsruhe.de