Seit dem Siegeszug von ChatGPT und der Integration in Microsofts Suchmaschine Bing haben auch andere Unternehmen den Mehrwert von Künstlicher Intelligenz erkannt und binden diese vermehrt in ihre Programme und Anwendungen ein. Nachdem der Instant-Messaging-Dienst Snapchat seinen KI-Chatbot "My AI" Ende April 2023 eingeführt hat, soll Instagram laut Informationen des Portals zdnet.com einen ähnlichen Weg einschlagen. Was der Konzern Meta offenbar plant, erfahren Sie in diesem Artikel.

Instagram bald mit KI-Chatbot? Das soll die Neuerung können

Das Portal zdnet.com war auf der Plattform Twitter auf einen Tweet gestoßen, in dem sich Software-Ingenieur und Programmierer Alessandro Paluzzi zu der Instagram-Neuerung äußerte. Paluzzi ist schon länger als App-Leaker auf Twitter aktiv und hat am 5. Juni einen Screenshot geteilt. Der Screenshot zeigt ein Logo in den Instagram-Farben und trägt den Titel "Chat with an AI" - also "chatte mit einer Künstlichen Intelligenz".

Laut dem Screenshot soll der Instagram-Chatbot auf Fragen antworten Ratschläge erteilen und Nutzern dabei helfen können, bessere und kreativere Nachrichten zu verfassen.

Das eigentliche Highlight soll aber die große Auswahl sein, die Nutzer bei den Grundeinstellungen des Chatbots haben können. Wie aus dem Screenshot ersichtlich wird, sollen Nutzer aus 30 unterschiedlichen Persönlichkeiten auswählen können, wenn sie mit dem KI-Chatbot kommunizieren. Nutzer könnten sich laut des Menü-Ausschnittes aussuchen, welche Persönlichkeit ihnen am meisten zusage.

Künstliche Intelligenz - Bei Meta bereits im Einsatz

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob und wann Instagram den Chatbot wirklich einführt, denn ein ähnliches Konzept kam beispielsweise bei Snapchats Nutzern überhaupt nicht gut an. Allerdings hatte Meta-CEO Mark Zuckerberg bereits im Februar gesagt, dass das Unternehmen ein Team beschäftigt, das "KI-Personas" für Instagram, Messenger und WhatsApp erarbeiten soll. Zudem hat Meta im Mai bereits die KI "Sandbox" angekündigt. Mit der können Werbetreibende alternative Versionen von Anzeigen sowie Hintergrundbilder und Bildausschnitte erstellen. Außerdem stellte Meta ein eigenes KI-Codierungstool namens "CodeCompose" vor.

