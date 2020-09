vor 1 Stunde Karlsruhe Innenstadt Ost: "Hitze-Hotspot" soll durch Begrünung entschärft werden

Untersuchungen haben ergeben, dass die Innenstadt Ost einen Hitze-Hotspot bildet, dies liegt vor allem an der vorhandenen Blockrandbebauung. Um Risiken für die Bevölkerung zu mindern werden verschiedene Maßnahmen getroffen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung verkündete. Interessierte Bürger können sich am 28. September informieren lassen.