Innenstadt: Karlsruher Polizei stoppt Geburtstagsparty in Stretchlimousine

In der Nacht auf Freitag stoppten Polizeibeamte eine Geburtstagsparty junger Leute in einer Stretchlimousine. Gegen acht Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

"Die Polizisten wurden gegen 23.50 Uhr in der Reinhold-Frank-Straße in der Karlsruher Innenstadt auf den auffälligen Wagen aufmerksam. In der Amalienstraße wurden die Insassen dann einer Kontrolle unterzogen", wie man einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe entnehmen kann.

Dabei stellte sich heraus, dass einer der jungen Männer mit Freunden über Nacht in seinen Geburtstag hineinfeiern wollte. Außer einem der anwesenden Gäste (20 Jahre) gehörten die fünf weiteren Freunde im Alter von 15 bis 18 Jahren alle verschiedenen Haushalten an. Auch der 48 Jahre alte Fahrer der Limousine wies sich aus einen anderen Haushalt stammend aus. Aufgrund des bestehenden Kontaktverbots musste die Feier abrupt beendet werden.