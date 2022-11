Rheinstetten vor 24 Minuten

Inflation und mehr Müllverbrennung: Im Karlsruher Landkreis werden die Müllgebühren teurer

Steigende Kosten in allen Lebens- und Arbeitsbereichen treffen auch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe. In seiner Sitzung am Donnerstag, 17. November, in der Keltenhalle Rheinstetten hat der Kreistag die Abfallgebühren für die Jahre 2023 und 2024 mehrheitlich beschlossen. Die Landkreisverwaltung will die Satzung des Abfallwirtschaftsbetriebes jetzt entsprechend anpassen.