Stuttgart vor 5 Stunden

"Um Rettungsschirme kommen wir nicht herum": Industrie verlangt Maßnahmen der Politik zum Gassparen

Damit Unternehmen Energiekosten sparen können, fordert der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) schnelles Handeln der Politik. "Es zählt buchstäblich jedes Grad, wenn wir beispielsweise an die Temperaturen in Büros und Werkhallen denken", teilte BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. "Hier muss die Politik schleunigst an die Arbeitsstättenverordnung, um entsprechende Vorschriften anzupassen. Bürokratische Fesseln in sämtlichen Feldern der Energieumstellung müssen abgelegt werden», so Grenke. "Wir können uns jahrelange Plan- und Genehmigungsverfahren bei solch existenziellen Fragen des Wohlstands unseres Landes nicht leisten."