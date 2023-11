Eine ziemlich kuriose Meldung aus der Wissenschaft macht derzeit die Runde: Fruchtfliegen sollen mithilfe von Ayurveda ihre Depressionen heilen können. Dass Fruchtfliegen depressiv werden können, ist wohl die erste Neuigkeit aus der Wissenschaft, bei der man stutzig wird. Sonst kennt man die Fliegen eher aus der Küche, wie sie um die Obstschale kreisen.

Und dass sie mithilfe der indischen Heilkunst Ayurveda ihre Depressionen wieder loswerden können, ist gleich die nächste Kuriosität. Doch genau das soll nun gelungen sein, berichtet der SWR. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Ayurveda hilft depressiven Fruchtfliegen: Was hat es damit auf sich?

Dass Fruchtfliegen mit Ayurveda geholfen werden kann, haben Forscherinnen und Forscher der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz herausgefunden. In einer Mitteilung berichten sie davon, dass chronischer Stress auch bei Fruchtfliegen zu einem "depressionsähnlichen Zustand" führen kann. Die Folge: auch ihnen fehlt die Motivation. Es wird weniger gebalzt, weniger gegessen und auch Zwischenstopps für Süßes werden weniger.

Heilpflanzen sollen den motivationslosen Fliegen jedoch geholfen haben. In einer Untersuchung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des BENFRA Botanical Dietary Supplements Research Center in Portland, Oregon, die in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, kam Folgendes heraus: Nehmen Fruchtfliegen prophylaktisch, also vorsorglich, zwei bestimmte Ayurveda-Pflanzen zu sich, werden sie resistenter gegen chronischen Stress, "sodass die gestressten Fliegen keine Depressionen" entwickeln.

Die Arbeitsgruppe um Roland Strauss nutze den Modellorganismus "Drosophila melanogaster", um "grundlegende Mechanismen der Resilienz gegenüber Stress und der Wirkung von Stress auf das Nervensystem zu untersuchen", heißt es in der Mitteilung.

Ayurveda hilft depressiven Fruchtfliegen: Ashwagandha und Indischer Wassernabel heilen Fruchtfliegen-Depression

"Chronischer Stress führt auch bei Fliegen zu einem depressionsähnlichen Zustand, der sich in veränderten Verhaltensweisen zeigt", so der Leiter der Mainzer Arbeitsgruppe Roland Strauss. Für den Versuch wurden die Fruchtfliegen unter chronischen Stress gesetzt und mit den Heilkräutern Ashwagandha und Indischer Wassernabel behandelt. Und heraus kamen: nicht-depressive Fruchtfliegen. Ob auch Menschen von der Methode profitieren werden, bleibt abzuwarten.