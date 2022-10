Florian Seebach, alias Mr.EisT33, bezeichnet sich selbst als Spätzünder. "2017, also mit 33 Jahren habe ich mich endlich dazu entschieden, mit der Musik durchzustarten", erzählt er in einem Interview mit ka-news.de. Und so begann die Reise des Rappers, die ihn zuletzt mit einem ganz besonderen Musikpartner zusammenbrachte.

"Eigentlich bin ich Kaufmann"

"Eigentlich bin ich gelernter Kaufmann im Groß- und Außenhandel", erklärt der Rapper. In diesem Alltagsgeschäft habe er vor knapp 9 Jahren die Bäder einer Kundin "verzaubert".

Offenbar war die Dame so zufrieden, dass sie sich noch Jahre später an den Musiker und seine gelegentlichen Zusammenarbeiten mit Jugendlichen erinnert. "Die ehemalige Kundin hat mich also gefragt, ob ich gern mit einem krebskranken Jungen einen Song machen würde. Ich habe sofort ja gesagt!", erklärt Seebach.

Also lässt Mr.EisT33 seine Kontakte spielen und spricht Jugendpfleger Torsten Kreb auf das Projekt an. "Torsten arbeitet im Jugendtreff in Schifferstadt und war sofort Feuer und Flamme für die Aktion", sagt der Rapper.

Sowohl Kreb als auch er seien fortan in Kontakt zu dem jungen Musiker gestanden – mal über Whatsapp, mal über Videochat, so Seebach. Aus dem anfangs namenlosen Kontakt wird ein 13-jähriger Junge aus Karlsruhe mit dem Namen Milas.

"Nur" der Mann am Mikrofon

Gemeinsam entwerfen die drei ein Konzept für den Song. Darüber berichtet Seebach bescheiden: "Ich bin nur der Mann am Mikrofon und habe Milas meine Stimme geliehen." In Wahrheit wirkt der Musiker jedoch eifrig am Text mit – gemeinsam mit Milas und dem Leiter des Jugendtreffs.

Persönlich sei er dem jungen Partner bis dahin leider noch nicht begegnet, bedauert Florian Seebach. Das soll sich Anfang August ändern. "Begleitet von Ziehtante "Lea", welche Milas über die Streamingplattform Twitch kennenlernte – läuft der Teenager in der Rockröhre in Böhl-Iggelheim auf", berichtet Seebach. Dort befindet sich das Tonstudio.

Jeder Augenblick zählt

Eine Sache sei für die Erwachsenen von Anfang an klar gewesen: "Dieser Tag wird seine Spuren hinterlassen." Und das tat er auch. "Ich habe noch nie erlebt, wie ein 13-Jähriger einen Raum von 40-Jährigen so emotional abholen kann", erklärt der Rapper. Und dabei sei Milas' Botschaft an die Welt so natürlich gewesen.

Seebach erinnert sich genau: "Zeit ist rar, also macht was aus eurem Leben. Geht raus und erlebt jeden einzigen Augenblick in vollen Zügen." Und mit dieser Haltung läge der Junge genau richtig – schließlich haben wir alle nur ein Leben. Dieser Nachricht an die Welt wollte der Rapper unbedingt seine Stimme verleihen.

Der Druck wiegt schwer

Dem Ausmaß dieser Herausforderung sei er sich von Anfang an bewusst gewesen, meint Seebach. "Mir war klar, dass es nicht einfach sein wird, die Botschaft von Milas zu verkörpern", sagt der Rapper. Doch sehr schnell sei ihm der Text in Leib und Seele übergegangen.

Darüber sei der Rapper sehr erleichtert gewesen, denn schon bei den ersten richtigen Aufnahmen habe ein unglaublicher Medienrummel vorgeherrscht, so Seebach. "Kameras sind auf einen gerichtet und die Bild notiert eifrig mit – das war ein riesiger Druck."

Eine ungewohnte Situation

Der Rapper gesteht, dass ihn die ungewohnte Situation zu Anfang einschüchterte. "Im Nachhinein war sie aber auch unglaublich wertvoll für mich - als Künstler", erklärt der Musiker. Unter Druck abzuliefern habe seine Bestrebungen in der Branche weiter bestärkt, denn diese Souveränität sei hart erkämpft gewesen.

Der Künstler erinnert sich: "2019, bei meinen ersten Auftritten vor 150 Leuten, ist mir noch das Herz in die Hose gerutscht." Nun habe er kein Problem damit gehabt, auf der letzten Party spontan vor 700 Leuten auf die Bühne gerufen zu werden und zu performen.

"In meinem Baumhaus"

Nachdem die ersten Aufnahmen von Milas' Song geschafft sind, ist es an Björn Bug, ein Meisterwerk daraus zu machen. Der langjährige Bekannte und Karrierepartner habe als Produzent fungiert, erklärt Seebach.

Der Song: In meinem Baumhaus | Bild: Screenshot: youtube

"Er hat sich unglaublich viel Zeit genommen und Ideen geliefert. Am Ende war es er, der dafür gesorgt hat, dass auch alles klingt." Die Produktion von "In meinem Baumhaus" habe insgesamt von der Planung bis zur Fertigstellung knapp zwei Monate gebraucht. Aber dann ist das Werk endlich fertig – und begeistert die Welt.

Ein Traum geht in Erfüllung

Anfangs als Abschiedsgeschenk von Milas an seine Mutter gedacht, schlägt das Lied in der Öffentlichkeit große Wellen. "Das war allerdings nie unsere Absicht", bekräftigt Seebach. Dass sich das Stück einer solchen Popularität erfreuen konnte, hätte keiner der Schaffenden je gedacht.

Dennoch freut sich der Rapper darüber: "Es war der Traum von Milas, einen eigenen Song zu produzieren und damit die Menschen zu bewegen. Das hat er geschafft!" Darüber hinaus kenne Seebach diese Leidenschaft nur zu gut – und die Hürden, die ihr im Weg stünden.

Passion mit Hindernissen

"Für mich hat Musik schon immer eine große Rolle gespielt", meint der Rapper. Allerdings sei es ihm nicht leicht gefallen, dieser Passion auch zu folgen. "Im Alter von 15 Jahren steht man vor der Ausbildung und die Menschen um einen herum haben klare Erwartungen und Vorstellungen. Die will man auch nicht mit expliziten Textbausteinen verstimmen."

Dennoch habe den Künstler die Hip-Hop-Musik von morgens bis abends begleitet – bis er 2017 endlich genug davon hatte, nur Zuhörer zu sein, erklärt Seebach. "Ich habe mir dann ein Mikrofon und ein Musikprogramm gekauft – und los ging es."

Das Leben verarbeiten, so wie Milas

Die Musik habe ihm dabei geholfen, seine vergangenen Baustellen zu verarbeiten, meint der Rapper. In seinem Song "Sinn des Lebens" gehe es genau darum und wie Seebach seine Bestimmung im Hip-Hop fand. Mit Milas habe er über den Sinn allerdings noch mal einiges dazugelernt, gesteht Mr.EisT33.

"Er hat uns alle wachgerüttelt. Das Leben ist viel zu lebenswert, um es mit negativen Emotionen und verzweifelter Sinnsuche zu verbringen", meint Seebach. Diese Stimmung will der Musiker auch in seinen zukünftigen Werken einfangen. "Mein nächster Song wird aufmunternd und mitreißend sein", verspricht der Rapper.