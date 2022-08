Malsch vor 2 Stunden

In Malsch: 82-Jähriger stürzt mit Rad in Baugrube

Ein 82 Jahre alter Mann ist beim Radfahren in eine Baugrube gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Montag unter Berufung auf einen Notarzt mit.