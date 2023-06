Karlsruhe vor 18 Minuten

In Karlsruher Oststadt angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Mann in der Nacht von Donnerstag, 22. Juni, auf Freitag, 23. Juni, in der Karlsruher Oststadt angegriffen wurde, sucht die Polizei Karlsruhe nun nach Zeugen. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.