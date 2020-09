Ein trockener, heißer Sommer fordert einmal mehr seinen Tribut: In zahlreichen Flüssen in Baden-Württemberg sind die Wasserstände derzeit zu niedrig. Im Enzkreis hat das bereits zu Verboten für die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen geführt. Wie stark ist Karlsruhe betroffen und was kann jeder tun, um in Zukunft beim Wassersparen mitzuhelfen? ka-news.de gibt Tipps für den Alltag.

Der aktuelle, monatliche Zustandsbericht der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeichnet für Juli eine klare Bilanz: Zu wenig Niederschläge und hohe Verdunstungsmengen in der Sommerhitze haben den Grundwasserpegel - und damit auch Flüsse und Bächen - stark beansprucht. Laut eines aktuellen Lageberichts der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) fielen von April bis Juli nur rund 57 Prozent des Niederschlags, der für diesen Zeitraum üblich ist.

Grundwasserspiegel auf unterdurchschnittlichem Niveau

"Die Grundwasserstände im Land bewegen sich Ende Juli auf unterdurchschnittlichem Niveau", heißt es im Bericht der LUBW. Im Vergleich zum Vorjahr seien die die Werte sogar noch schlechter - und das, obwohl es schon 2018 und 1019 zu wenig Niederschlag gegeben hat.

In Karlsruhe sieht die Situation nicht besser aus: Bereits seit März 2020 befinden sich die Pegel von Alb und Pfinz unter dem langjährigen Mittel. So misst der Wasserstand der Alb bei Ettlingen aktuell rund 30 Zentimeter, die Pfinz bei Berghausen schwankt zwischen 25 und 27 Zentimeter. Nicht ganz so dramatisch sieht es am Rhein aus. Der Fluss wird durch die Schnee- und Gletscherschmelze des alpinen Einzugsgebiets mitversorgt, sodass hier mit rund 4,70 Metern laut LUBW aktuell keine Gefahr durch Niedrigwasser herrscht.

Rheinpegel könnte rund 60 Zentimeter absinken

Aber: "Ohne ergiebige Niederschläge im Einzugsgebiet ist für den Herbst mit sinkenden Wasserständen zu rechnen", so die HVZ. So könnte etwa der Rheinpegel bei Maxau nach aktueller Tendenz der HVZ in zehn Tagen auf rund 4,10 Meter absinken.

Müssen die Karlsruher dann mit ähnlichen Restriktionen wie im Enzkreis rechnen? Dort gilt vom 3. September bis 17. Oktober das Verbot, Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen, damit sich die Gewässer von der Trockenheit erholen können.

Keine Verbote für Karlsruher geplant

Die gute Nachricht: Mit Restriktionen müssen die Karlsruher Bürger erst einmal nicht rechnen. "Es gibt momentan keine flächendeckenden Verbote zur Wasserentnahme", erklärt Frank Lamm, Zuständiger beim Tiefbauamt Karlsruhe für den Bereich "Gewässer", im Gespräch mit ka-news.de. Aber: "Mit September und Oktober stehen die Monate der Niedrigwasserzeiten erst noch bevor", so Lamm.

Extreme Trockenperioden und damit einhergehendes Niedrigwasser hat nicht nur Auswirkungen auf die Flüsse selbst: Langfristig leidet dadurch auch die Landwirtschaft, die Trinkwasserversorgung, die Binnenschifffahrt und die Energiewirtschaft - etwa wegen fehlendem Kühlwasser für Kraftwerke.

5 Tipps: Wassersparen im Alltag

Daher ist es umso wichtiger, die Gewässer vor weiterer Austrocknung zu schützen. Während hierfür zum Beispiel Bäume gegen das Aufheizen der Wasseroberfläche am Ufer gepflanzt werden, lässt sich auch privat einiges an Wasser sparen. ka-news.de hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

1. Auf Baden verzichten

Ein Vollbad verbraucht zirka 150 Liter Wasser, zum Vergleich: Eine Dusche kommt mit 30 bis 80 Litern Wasser aus. Weiterer Vorteil: Durch den niedrigeren Verbrauch von Warmwasser wird auch noch Energie gespart. Spezielle Duschköpfe reduzieren zusätzlich den Wasserverbrauch.

2. Unnötiges Autowaschen vermeiden

Ein konstant blitzsauberer fahrbarer Untersatz mag zwar optisch schick sein, ist aber nicht zwingend notwendig. Wen es doch mal in die Waschstraße verschlägt, sollte aber darauf achten, dass die Waschanlage mit dem "Blauen Engel" für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen zertifiziert ist. Auf dieses Zeichen sollte zum Beispiel auch beim Neukauf von Haushaltsgeräten oder Lebensmitteln geachtet werden.

3. Gießen ja, aber nur das Wichtigste

Was für den Wagen gilt, gilt auch für den Garten: Der Rasen muss nicht so grün sein wie der auf dem Fußballfeld. Ein ständiges Berieseln durch den Rasensprenger sollte vermieden werden. Ausnahme: Nutzpflanzen oder die Bäume vor der Haustür freuen sich über eine Extraportion Wasser.

4. Eine Toilette ist kein Mülleimer

Speisereste, Hygieneartikel oder Zigarettenstummel haben in der weißen Porzellanschüssel nichts zu suchen. Auch ein benutztes Taschentuch sollte nicht sofort mit der Toilettenspülung in der Kanalisation verschwinden. Küchenabfälle können zum Beispiel in speziellen Komposteimern geruchsfrei zu wertvollem Dünger umgewandelt werden. Der ist auch gut für den Feuchtigkeitshaushalt von Pflanzen.

5. Gewohnheiten ändern

Beim Zähneputzen und Händewaschen das Wasser laufen lassen? Geschirr mit der Hand spülen? Waschmaschine nie ganz füllen? All das verbraucht unnötig Wasser. Mit kleinen Änderungen der Gewohnheiten kann man sich und der Umwelt schon etwas Gutes tun.

Und das ist auch nötig, wie Gewässer-Experte Frank Lamm erklärt. Denn: Selbst wenn in naher Zukunft wieder mehr Regenschauer zu verzeichnen wären, würde das nur zu einer kurzfristigen Entspannung der Lage führen. Man bräuchte schon einige "nasse Jahre", um eine nachhaltige Verbesserung herbeizuführen, so Lamm. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Auch wenn die heiße Jahreszeit sich dem Ende zuneigt - Wassersparen sollte ganzjährig ein Thema bleiben.