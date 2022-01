vor 8 Stunden Bretten In Bretten: Autofahrer stirbt nach Unfall

Zwei Tage nach einem Unfall in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Autofahrer seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige am Montag im Krankenhaus gestorben.