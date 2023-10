Karlsruhe vor 1 Stunde

Im Januar wird dem Karlsruher Geiselnehmer der Prozess gemacht

Am 10. März hielt Karlsruhe bis 21.45 Uhr den Atem an - erst dann kam die Entwarnung: Die Geiselnahme in der Apotheke an der Ettlinger Straße gilt offiziell als beendet." Dies ist nun bereits über ein halbes Jahr her. Wann wird dem 21-jährigen Täter der Prozess gemacht und warum dauert das alles überhaupt so lange. ka-news.de hat beim Landgericht nachgefragt.