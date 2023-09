In der neu eingerichteten Textilsauna müssen Gäste des Fächerbads nicht mehr auf ihre Badebekleidung verzichten. "Gerade in der Zeit, in der Inklusion und kulturelle Sensibilität an Bedeutung gewinnen, bietet das Fächerbad ein Angebot, das sich an alle richtet: Vom routinierten Saunagänger bis zum Neuling, von Familie mit Kindern bis zu Senioren", so das Fächerbad in einer Mitteilung an die Presse.

Wie die Fächerbadbetreiber weiter mitteilen, werde die "Wellness-Oase" durch eine finnische Sauna sowie ein Dampfbad ergänzt. "Mit der Textilsauna schreiben wir im Fächerbad Karlsruhe ein neues Kapitel in unserer Geschichte des Wohlbefindens", wird Oliver Sternagel Geschäftsführer der Karlsruher Bäder erfreut zitiert. So sei und ist es immer die Mission des Fächerbads gewesen, jedem Gast ein "maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten". Neben der Textilsauna, wird es aber auch weiterhin die klassische Saunawelt geben.