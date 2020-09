vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Virtueller Rundgang: So sieht es im neuen Ikea Karlsruhe aus

Billy- und Pax-Fans können es wohl kaum noch erwarten: Die Eröffnung der Karlsruher Ikea-Filiale ist zum Greifen nah. Ab Donnerstag, 24. September, gehen schwedische Möbel und Fleischbällchen auch endlich in der Fächerstadt über die Theke. Wie das neue Einrichtungshaus aussieht und was die Besucher erwartet - ka-news.de hat sich in einem Vorab-Rundgang schon einmal für euch umgeschaut.