Der Möbelriese Ikea kommt nach Karlsruhe und um für die nötige Infrastruktur zu sorgen, werden die Straßen rund um die künftige Filiale saniert. Nun ist ein erster Schritt geschafft: Die Haltestelle Weinweg wurde barrierefrei umgebaut und kann nun auch mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen problemlos genutzt werden.

Im Zuge der Ikea-Ansiedlung wird zum einen die Haltestelle Weinweg, die direkt vor den Türen des Einrichtungshauses liegt, zum anderen die mehrspurige Straße Durlacher Allee umgebaut.

Nun steht eine neue Bauphase in den Startlöchern, die für Bahnpendler positive Nachrichten mit sich bringt: Am Dienstag, 9. Juni, wird die barrierefrei umgebaute Haltestelle Weinweg wieder in Betrieb genommen. Im Oktober vergangenen Jahres hatten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit dem Umbau der Haltestelle begonnen.

Blindenleitsystem und neue Anzeigen

Im Zuge des Umbaus wurden die Bahnsteige auf eine Höhe von 34 beziehungsweise 55 Zentimeter angepasst. "So können auch Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen künftig barrierefrei ein- und aussteigen", teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Für sehbehinderte Menschen wurde ein taktiles, etwa durch einen Taktstock wahrnehmbares, Leitsystem installiert. Zudem wurden die Bahnsteige mit neuen digitalen Lumino-Anzeigern für die Fahrgastinformation ausgestattet, neue Wartehäuschen errichtet und die Querungsstelle für Fußgänger über die Gleise versetzt.

Nun geht der Bau an der Straße weiter: Für den Kraftfahrzeugverkehr wird die Gleisüberfahrt aus der Durlacher Allee in 'Am Großmarkt' weiterhin nicht möglich sein. Die Straße 'Am Großmarkt' selbst wird wieder für den Verkehr an die Durlacher Allee angebunden. Die Durlacher Allee in Richtung Zentrum wird auf einen Fahrstreifen verengt.