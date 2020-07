vor 29 Minuten Karlsruhe Endlich! Ikea Karlsruhe eröffnet am 24. September

Endlich ist es soweit! Am Donnerstag, 24. September, wird Ikea sein deutschlandweit 54. Einrichtungshaus in Karlsruhe an der Durlacher Allee eröffnen - unter der Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen.