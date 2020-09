Applaus, Schlange stehen, Möbel shoppen: So war die Ikea-Eröffnung in Karlsruhe

Lange ersehnt, endlich umgesetzt: Am Donnerstag feierte der Ikea in Karlsruhe seine von vielen Menschen so sehnsüchtig herbeigefieberte Eröffnung. Die ganz große Sause blieb - aufgrund von Corona - zwar aus, zahlreiche begeisterte Besucher warteten am Donnerstagmorgen trotzdem auf den offiziellen Startschuss. ka-news.de war vor Ort und hat die Eröffnung begleitet.

Es schlägt 10 Uhr am Donnerstagmorgen, 24. September. Die Türen des neuen Ikea-Möbelhauses an der Durlacher Allee öffnen sich - 30 Jahre nach der ersten Idee und nach fast genau zwei Jahren Bauzeit - endlich für die zahlreichen Besucher, die schon vor dem Einrichtungshaus Schlange stehen.

Was jetzt folgt, ist vor allem eines: Freude und Erleichterung. Bei den Kunden und den Mitarbeitern. Mit Applaus werden die ersten Besucher des neuen Ikea von den Angestellten an der Durlacher Allee begrüßt. Als "Willkommensgeschenk" werden Einkaufstaschen am Eingang verteilt.

"Ich fühle mich hinsichtlich der Eröffnung sehr erleichtert", sagt Filialleiter Tim Geitner, während die ersten Menschen über eine Rolltreppe das ersten Geschoss erreichen, wo die Möbelausstellung wartet. "Wir sind froh, dass der Tag da ist und wir die Kunden begrüßen dürfen."

"Sicherheitstechnisch gut aufgestellt"

Damit am Eröffnungstag alles glatt läuft, wurden im Vorfeld einige Corona-Maßnahmen getroffen. So wurden die Eingänge mit Gittern versehen, um Menschen kontrolliert zum Gebäude zu lotsen, Richtungspfeile und 1,5 Meter Abstand-Schilder auf den Boden geklebt sowie Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Im Einrichtungshaus selbst sorgt zudem ein 150-köpfiges Team von Sicherheitsleuten dafür, dass das "Schlangenmanagement" und der Ablauf im Inneren des Ikea-Gebäudes kontrolliert abläuft.

"Wir sind Sicherheitstechnisch gut aufgestellt", erklärt Filialleiter Geitner im Gespräch mit ka-news.de weiter. So dürfen zudem "nur" 1.900 Personen auf einmal im Ikea auf Shoppingtour gehen. "Da ist unsere Security sehr genau", meint eine Mitarbeitern aus dem Kundenservice.

Gute Stimmung trotz Corona-Regeln

Einziges Manko: Das klassische, feierliche "Band-Durchschneiden" muss aufgrund der Corona-Bestimmungen an diesem Donnerstag leider ausfallen. Als Entschädigung dürfen die Ikea-Mitarbeiter jede Abteilung für sich in kleinem Kreis eröffnen.

Dass die Eröffnung des Einrichtungshauses so lange gedauert hat - der Termin war zuvor mehrere Male verschoben worden - spielt da schon keine Rolle mehr. Der Meinung ist auch Hanna Schwinn, Marketingleiterin von Ikea Karlsruhe: "Das positive an den Verschiebungen war, dass wir mehr Zeit hatten, alles vorzubereiten", sagt sie gegenüber ka-news.de.

Kunden kommen sogar aus Gaggenau

Auch unter den Kunden, die an diesem Morgen durch das Einrichtungshaus strömen, sieht man fast überall nur glückliche Gesichter. Neben Einheimischen haben einige auch einen weiteren Weg auf sich genommen, um schwedische Möbel in Karlsruhe zu shoppen - so wie Bahar Cifci aus Gaggenau: "Es ist zwar viel los, aber es ist wirklich sehr schön und großzügig gebaut. Die Ausstellungsräume sehen toll aus!", sagt sie im Gespräch mit ka-news.de.

Katarina Hilmann aus Karlsruhe war am Donnerstag schon besonders früh in der Schlange des Möbelhauses. "Ich war schon um 9.30 Uhr da, weil ich nicht wusste, wie viel los ist. Aber um zehn Uhr war ich dann schon drin", lobt sie das Corona-Konzept.

Hilmann findet die Lage des neuen Ikea perfekt gewählt. "Ich wohne in Durlach und bin in vier Minuten mit der Bahn hergefahren." Trotz des vielen Lobes: In Shopping-Laune waren die Kunden am Donnerstag noch nicht so recht. Die meisten Einkaufstaschen und -wägen sind nur spärlich gefüllt.

"Heute habe ich erstmal nur geschaut, zum Einkaufen werde ich mir mal einen Tag Zeit nehmen", sagt eine Kundin im Gespräch mit ka-news.de. Wer ebenfalls nicht am Eröffnungstag fündig geworden ist oder mit seinem Ikea-Besuch noch etwas warten will: Ab sofort hat das Einrichtungshaus von Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.