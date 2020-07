vor 20 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Karlsruher Ikea-Bau im Zeitraffer: So hat sich die Baustelle seit Beginn verändert

Jahrzehntelang wurde über das Projekt diskutiert, seit 2018 wird es endlich Wirklichkeit: Der Bau der Ikea-Ansiedlung an der Durlacher Allee in Karlsruhe nimmt immer mehr seine endgültige Form an. Am 24. September soll die 54. Filiale des schwedischen Möbelriesen endlich eröffnen. Wie sich die Baustelle seither verändert hat - wir zeigen Ihnen den gesamten Ikea-Baufortschritt seit 2018 nochmals im Zeitraffer-Video!