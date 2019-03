Um die Infrastruktur für Ikea an der Durlacher Allee bereit zu machen, ist die große Einfallstraße Höhe Weinweg aktuell nur einspurig befahrbar. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Montag, 11. März, abgeschlossen sein. Der Zeitplan verzögert sich nun.

Schuld hat das schlechte Wetter: Daher verzögert sich die Freigabe der zweiten Spur auf der Durlacher Allee. Statt wie geplant am Montag, 11. März, steht die zweite Spur stadteinwärts erst zwei Tage später zu Verfügung. Ab Mittwoch, 13. März, ist das Baufeld wieder verschwunden. Das teilt Ikea in einer Meldung an die Presse mit. Die Rechtssabbieger in Richtung Weinweg haben nach wie vor nur eine Spur zur Verfügung.