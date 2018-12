Vorbereitungen für Ikea in Karlsruhe gehen weiter: Umbau zwischen Weinweg und Gerwigstraße geht in nächste Phase

Damit die Kunden besser zum Ikea kommen können und das Verkehrschaos nicht allzu groß wird, wird derzeit an der Durlacher Allee und am Weinweg und in der Gerwigstraße ordentlich umgebaut. Nun beginnt eine weitere Umbauphase, "Bauphase 3.0", wie die Stadt den Bauabschnitt nennt.

Im Zieleinlauf befindet sich die Bauphase 2.4, bei der es darum ging, die Straßenflächen in der Gerwigstraße zwischen Ostring und Elfmorgenbruchstraße sowie im Kreuzungsbereich Gerwigstraße/Weinweg gemäß dem Endzustand auszubauen. Mit Freigabe der fertiggestellten Verkehrsflächen in der Gerwigstraße zum 20. Dezember stehen für den geradeausfahrenden Verkehr in beiden Fahrtrichtungen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Auch das Abbiegen aus der Gerwigstraße in den nördlichen Weinweg ist aus beiden Fahrtrichtungen möglich. Das Abbiegen aus der Gerwigstraße in den südlichen Weinweg, also in Richtung Durlacher Allee, ist in dieser Bauphase nicht möglich. Auch die Fahrbeziehung geradeaus aus dem nördlichen Weinweg über die Gerwigstraße in den südlichen Weinweg ist gesperrt.

Durch kleinräumige Umleitungen des Verkehrs stehen dennoch alle Fahrbeziehungen zur Verfügung. Nach wie vor gilt die Umleitungsempfehlung: Aus Richtung Norden und Osten mit Fahrziel Durlacher Allee, Stadtmitte sollte man über die Autobahn und Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Durlacher Allee fahren.