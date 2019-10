vor 6 Stunden Lena Kube Karlsruhe Umleitungen rund um Ikea-Baustelle: Wie geht es zur Durlacher Allee? Ein Überblick in Bildern.

Ikea wird in Karlsruhe eröffnen - und zwar schon im kommenden Jahr. Direkt an der Haltestelle Weinweg im Osten der Stadt läuft der Bau des Einrichtungshauses auf Hochtouren. Doch nicht nur der: Für eine reibungslose Anfahrt werden auch die Straßen rund um den Möbelriesen erneuert. Seit Montag bis zum 10. November gibt es im Bereich Durlacher Allee/Weinweg neue Umleitungen. Ein Überblick in Bildern.