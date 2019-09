Der Weg war lange und steinig, doch seit rund einem Jahr hat das Projekt Ikea in Karlsruhe sichtbar Fahrt aufgenommen. Jahrzehntelang war im Vorfeld über das Bauvorhaben diskutiert worden, im Jahr 2018 ging es dann mit der Grundsteinlegung ans Eingemachte. Am Donnerstag folgt nun das Richtfest. Wie sich das Gelände seitdem verändert hat - erleben Sie den gesamten Ikea-Baufortschritt nochmals im Zeitraffer-Video!

Wo sich vorher unter anderem eine Intersport-Hoffmann-Filiale und ein Autohändler befanden, wächst nun ein Ikea-Möbelhaus unaufhaltsam in die Höhe. Im September 2018 rollten an der Durlacher Allee die Bagger an, seitdem ist hier einiges passiert. Was genau, gibt es hier nochmals zum Nachschauen im Zeitraffer.

ka-news.de wird bei der Grundsteinlegung am Donnerstag vor Ort sein und ab 15 Uhr live berichten. Hier geht es zum Live-Ticker.

Der Karlsruher Ikea-Bau im Zeitraffer-Video: