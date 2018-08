vor 6 Stunden Karlsruhe Straßen rund um den Ikea-Neubau: Ab Ende August beginnt die Phase 2 an der Durlacher Allee

Schon lange wartet Karlsruhe auf das schwedische Möbelhaus und in zwei Jahren soll es so weit sein. Doch bis der Bau des Gebäudes beginnen kann, braucht es noch einiges an Vorarbeit. Die erste Phase des Straßenumbaus hat schon im Mai begonnen, aber August geht es in den zweiten Abschnitt an der Durlacher Allee.