Mittlerweile ist es fast jedem Karlsruher bekannt: Ikea eröffnet im kommenden Jahr in der Oststadt eine Filiale. Doch nicht nur der Möbelriese entsteht neu - auch die Straßen rings herum werden auf Vordermann gebracht. Am Montag, 11. November, beginnt die Bauphase 2.0 - und bringt bis ins neue Jahr für Autofahrer Änderungen in der Verkehrsführung mit sich.

So ist die Gleisüberfahrt in den Weinweg wieder geöffnet. Dies bedeutet, dass dann wieder aus der Durlacher Allee nach links in den Weinweg und damit auch in Richtung der ansässigen Einzelhändler abgebogen werden kann. Das Baufeld konzentriert sich im Einmündungsbereich auf den rechten Geradeausfahrstreifen stadtauswärts.

Geradeaus steht zunächst im Baustellenbereich zwar nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. "Durch eine bauliche Trennung vom Kreuzungsbereich kann der Verkehr Richtung Durlach und Autobahn jedoch durchgängig frei abfließen, wodurch die Verkehrskapazität erhalten bleibt", gibt die Stadt in einer Pressemeldung bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Umleitungen rund um Ikea-Baustelle: Wie geht es zur Durlacher Allee? Ein Überblick in Bildern.

Aus dem Weinweg kann einstreifig nach Durlach eingebogen werden. Direkt nach der Einmündung stehen dann wieder zwei leistungsfähige Fahrstreifen stadtauswärts zur Verfügung. Stadteinwärts treffen die Verkehrsteilnehmer auf eine Ampel auf Höhe der Ersatzhaltestelle, hier können Fahrgäste bei Bedarf gesichert die Fahrbahn queren.

Die provisorische Bahnhaltestelle in Richtung Durlach ist weiterhin in Betrieb und kann über den neu errichteten, signalisierten Fußgängerüberweg aus allen Richtungen erreicht werden. Stadteinwärts bleibt die Haltestelle an der bestehenden Lage erhalten.