vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Webcam auf ka-news: Verfolgen Sie live den Baufortschritt bei Ikea!

2020 soll der neue Ikea in Karlsruhe eröffnen - in der ka-news-Webcam können Sie dem Möbelhaus beim Wachsen zusehen. Die Webcam zeigt in Echtzeit das Geschehen auf der Baustelle an der Durlacher Allee.