vor 1 Stunde Karlsruhe Kreuzung an der Durlacher Allee wird verbreitert - und ein Riesenbohrer soll den Karlsruher Landgraben schützen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein tonnenschweres Gerät an die Baustelle auf der Durlacher Allee in Höhe des Weinwegs angerückt: Ein Riesenbohrer. Seine Aufgabe ist es, den denkmalgeschützten Landgraben vor den Bauarbeiten zu schützen, denn: Dort soll eine weitere Linksabbiegerspur entstehen.