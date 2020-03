vor 1 Stunde Karlsruhe Ikea-Neubau: Nächste Bauphase bringt Einschränkungen für Autofahrer mit sich

Die Erschließung des Ikea-Neubaus in Karlsruhe gehen in die nächste heiße Phase. Bis der schwedische Möbelriese am 9. Juli an der Durlacher Allee eröffnen kann, steht ab Freitag die sechste Bauphase an - und damit weitere verkehrliche Einschränkungen für Autofahrer.