vor 26 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Ikea-Eröffnung 2020? "Ich bin sehr zuversichtlich, das wird klappen!" - Filialleiter und Expansionschef im Interview (mit Video)

Nach einem Jahr Bauzeit ist es soweit: Der schwedische Möbelriese Ikea hat am Donnerstag das Richtfest für seine neueste Filiale in Karlsruhe gefeiert. Um Midsommar 2020 - also rund um den 20. Juni - soll das Möbelhaus seine Pforten öffnen. Was jetzt noch schiefgehen kann, was den Standort an der Durlacher Allee so besonders macht und wie es mit der gefürchteten Verkehrsbelastung aussieht - ka-news.de hat Property Manager Johannes Ferber und den künftigen Einrichtungshauschef Tim Geitner im Video-Interview gefragt.