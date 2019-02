2020 soll große Eröffnungsparty steigen, dann öffnet Ikea in Karlsruhe seine Pforten. Bis es so weit ist, muss nicht nur das Gebäude stehen, sondern auch die Infrastruktur rund um den Weinweg und die Durlacher Allee angepasst werden. Die Straßenarbeiten gehen nun in die nächste Phase.

Neben den Bauarbeiten auf dem Grundstück laufen auch die Umbauarbeiten für die öffentliche Erschließung auf Hochtouren. Diese gliedern sich in zwei Bauabschnitte: Der Bauabschnitt 1 betrifft die Gerwigstraße und den Weinweg. Der Bauabschnitt 2 betrifft den Umbau der Durlacher Allee und beginnt im Sommer/Herbst 2019. So schreibt es Ikea in einer Meldung an die Presse. Die Tiefbauarbeiten der öffentlichen Erschließung beinhalten den Straßenumbau rund um das neu entstehende Gebäude sowie die Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Karlsruhe.

Noch konzentriert sich das Baufeld auf die westlichen Spuren des Weinwegs. Ab dem 4. März steht der Umbau der Verkehrsinseln an der Durlacher Allee an. "Für den Umbau stellen wir auch eine Ampel auf", so Ikea in der Pressemitteilung weiter. "In diesem Zusammenhang muss die Zufahrt, der Linksabbieger in den Weinweg, von der in Richtung Durlach führenden Durlacher Allee, bis voraussichtlich 16. März gesperrt werden!"

Umleitung durch die Baustellen

Da die Baustellen nunmal eingerichtet sind, nutzen die Stadtwerke Karlsruhe die Möglichkeit und verlegen Fernwärme- und Trinkwasserleitungen. "Hierfür wird vom 4. bis 16. März der Weinweg zwischen der Durlacher Allee und der Gerwigstraße auf einen Fahrstreifen reduziert. Weiter schreibt Ikea: "Diese Arbeiten werden wiederum für Anpassungen der Lichtsignaltechnik in der Einfahrt zur Elfmorgenbruchstraße und an der Durlacher Allee genutzt. Dort wird auch das Blindenleitsystem am Fußgängerüberweg der Durlacher Allee eingebaut, Fußgänger und Radfahrer werden hierzu im Weinweg auf der gesperrten Spur auf der Fahrbahn geführt."

Für den Bauabschnitt gibt es daher erneut eine Umleitung: Der Verkehr aus Richtung Süden vom Ostring und aus Richtung Westen von der Durlacher Allee wird ab der Kreuzung Durlacher Allee/Ostring über Ostring und Gerwigstraße umgeleitet.

Bereits ab 25. Februar wird für die Dauer von etwa zwei Wochen der Rechtsabbiegefahrstreifen der Durlacher Allee in den Ostring ab der Bahnbrücke nur verkürzt angeboten. Grund hierfür ist der Bau der neuen Zufahrt zum Gelände. Fußgänger und Radfahrer werden durch das Baufeld geführt.

Bis Ende März sollen die Arbeiten auf der Westseite des Weinwegs zwischen Gerwigstraße und Durlacher Allee abgeschlossen werden. Danach steht bis zur Fortführung der äußeren Erschließung auf der Durlacher Allee, voraussichtlich im Sommer/Herbst 2019, das Straßennetz wieder zur Verfügung. Im Weinweg wird in dieser Baupause die Fernwärmeverlegung zwischen der Durlacher Allee und der Elfmorgenbruchstraße durch den Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe erfolgen.