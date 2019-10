Ab Ende Oktober geht es rund auf der Durlacher Allee, denn dann werden die dortigen Straßen und Schienen baulich auf den Neubau der Ikea-Filiale vorbereitet. Vor den eigentlichen Umbauarbeiten geht es am kommenden Wochenende, 26. und 27. Oktober, um die Verkehrssicherung, gefolgt von weiteren Vorarbeiten. Das heißt für Auto- und Bahnfahrer wieder: Stark sein, denn auf sie kommen einige Verkehrseinschränkungen zu.

Für die erste Bauphase wird die Durlacher Allee stadtauswärts an der Haltestelle Weinweg auf einen Fahrstreifen verengt. Die Gleisüberfahrt wird gesperrt, sodass das Ein- und Abbiegen in und aus dem Weinweg an dieser Stelle nicht mehr möglich ist.

Die gute Nachricht: "Stadteinwärts gibt es nur temporäre Einschränkungen für den Verkehr, die mit der Einrichtung einer neuen Fußgängerquerung über die Durlacher Allee zusammenhängen", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung. Vom Weinweg aus können Autofahrer auf die Durlacher Allee stadteinwärts einbiegen, nicht jedoch in Richtung Autobahn.

Am Weinweg entsteht eine provisorische Haltestelle

Die Einschränkungen entstehen laut Stadt vor allem durch den Bau einer provisorischen Ersatzhaltestelle östlich der bestehenden Haltestelle Weinweg, die für die gesamte Bauzeit benötigt werde. "Zunächst wird nur der Bahnsteig auf der Südseite der Durlacher Allee an neuer Stelle gebaut", heißt es weiter.

Diesen erreicht man von beiden Seiten der Durlacher Allee über den neuen Überweg. Die Querung ist mit einer Ampel gesichert. Der alte Überweg über die südliche Durlacher Allee an der vorhandenen Haltestelle Weinweg könne ab dann nicht mehr genutzt werden.

Die Ersatzhaltestelle selbst soll dann am Montag, 4. November, in Betrieb gehen. Zeitgleich werde der südliche Bahnsteig der bisherigen Haltestelle abgebaut. "Fahrgäste, die in Richtung Durlach unterwegs sind, können ab dann nur noch am provisorischen Bahnsteig in die Tram- und Stadtbahnen einsteigen", so die Stadtverwaltung. "Der Bahnsteig der bisherigen Haltestelle, der auf der Nordseite der Durlacher Allee in Fahrtrichtung stadteinwärts liegt, bleibt zunächst bestehen und kann wie gewohnt genutzt werden."

Am 11. November sollen die Bauarbeiten starten

Sobald die Umleitungen einmal stehen, soll der Verkehr nach Angabe der Stadt auf der Durlacher Allee aber wieder reibungslos fließen: "Die Baustelle wurde so getaktet, dass es zur einkaufsstarken Vorweihnachtszeit eine leistungsfähige Verkehrsführung gibt."

Ziel sei es, ab 11. November mit dem Bau der Straßenverbreiterung unter Freigabe aller Fahrbeziehungen zu beginnen. Die Baumaßnahmen auf der Durlacher Allee und im angrenzenden Weinweg sollen dann bis zur Eröffnung des Einrichtungshauses im Sommer 2020 andauern.