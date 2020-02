Der Tag steht fest: Ikea soll am 9. Juli 2020 in Karlsruhe eröffnen!

Am Mittwoch hat Ikea das Eröffnungsdatum der Filiale in Karlsruhe bekannt gegeben: "Wenn alles nach Plan läuft, werden wir am 9. Juli eröffnen", sagt Geschäftsführer Johannes Ferber. Egal ob Billy-Regal oder Pax-Schrank, Hotdog oder Kötbullar - ab diesem Sommer werden sie auch in der Fächerstadt zu finden sein.

Richtfest wurde bereits gefeiert, doch bis zur Eröffnung stehen noch weitere Schritte bevor: Bauliche Herausforderungen sind derzeit laut Ferber noch die Ausgestaltung der Fassade sowie der parallele öffentliche Ausbau der Durlacher Allee und der Straßenbahnhaltestelle Weinweg.

An der Realisierung des Projekts wurde rund 20 Jahre gearbeitet - "am Ende geht es dann schnell, wenn man erstmal baut", so Ferber. Vor Baubeginn musste Ikea rund 1,5 Jahre Verzögerung hinnehmen, Ursache dafür war das "schwierige" Gelände. Dieses war mit Altlasten verunreinigt. Insgesamt hat Ikea über 100 Millionen Euro investiert, 80 Millionen entfallen allein auf den Bau und Innenausbau, so Ferber.

Im Zuge der Ansiedlung werden 300 bis 350 Arbeitsplätze geschaffen, vorwiegend lokal. 100 Kollegen seien bereits rekrutiert, so Marktleiter Tim Geitner. Nun sei man auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern.

Bauarbeiten rund um das Gelände ebenfalls im Zeitplan

Damit die Kunden den Möbelriesen problemlos erreichen können, werden die Straßen rund um Ikea auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten werden von der Stadt Karlsruhe koordiniert und liegen derzeit im Zeitplan, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Wenn am Montag, 2. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 12. März, die laufende Bauphase beginnt, sei dies für die Verkehrsteilnehmer mit keinen wesentlichen Änderungen verbunden.

Und das passiert auf der Baustelle auf den Straßen: Nach Fertigstellung der Bohrpfähle wird nun der konstruktive Überbau aus stahlbewehrtem Beton hergestellt. Dieser trägt später den Geh- und Radweg der südlichen Durlacher Allee. Im angrenzenden Straßenraum wird die alte Fahrbahn abgefräst und die Tragfähigkeit des anstehenden Bodens verbessert. Auf der Nordseite der Durlacher Allee werden im an das Ikea-Gebäude angrenzenden Bereich bereits die Fahrbahnränder der Durlacher Allee hergestellt.

Die Durlacher Allee bleibt in dieser Bauphase entlang der Baustelle in beiden Fahrtrichtungen einstreifig befahrbar. Die Gleisüberfahrt im Bereich Ikea ist weiterhin geschlossen. Unverändert bleibt die Verkehrsführung in der Straße "Am Großmarkt" (ehemals Weinweg): Einstreifig geht es aus der Straße "Am Großmarkt" in die Durlacher Allee, zweistreifig von der Durlacher Allee aus Fahrtrichtung Durlach kommend in die Straße hinein.