Karlsruhe Der Eröffnung 2020 einen Schritt näher: Ikea feiert Richtfest an der Durlacher Allee

Der Verkaufsstart für Billy, Pax und Co. rückt immer näher: Nach rund einem Jahr Bauzeit feiert der Ikea-Neubau an der Durlacher Allee am Donnerstag nun Richtfest. Im Sommer 2020 soll das schwedische Möbelhaus dann endlich seine Tore öffnen können. ka-news.de berichtet live vom Festakt.