Ikea kommt nach Karlsruhe - die Filiale in der Oststadt wird ab Sommer die Bürger mit Billy-Regalen, Köttbullar und Pax-Kleiderschränken versorgen. Damit die Kunden den Möbelriesen problemlos erreichen, ist rings um Ikea derzeit eine große Baustelle. Die Straßen und Haltestellen werden erneuert und erweitert - ein aktueller Stand.

Die Arbeiten im Verkehrsraum rund um das neue Ikea-Einrichtungshaus schreiten weiter voran. Seit Mitte der Woche ist der provisorische Bahnsteig der Haltestelle Weinweg komplett verlegt. Damit die Fahrgäste sicher über die Straße gelangen, können sie über die Ampel beide Fahrbahnen der Durlacher Allee überqueren.

Für Radfahrer und Fußgänger geht es die Böschung hinab: Möchten sie parallel zur Durlacher Allee ihren Weg gehen und fahren, führt der erstmal einige Meter hinunter. Am Ende der Böschung werden sie um das Baufeld herumgeführt, ehe sie über eine provisorische Rampe hinter der der Baustelle wieder hinauf zur Durlacher Allee gelangen. "Auf der Nordseite wird immer entlang der Durlacher Allee ein Geh- und Radweg angeboten", gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt. Je nach Baufortschritt ändere sich hierbei die Lage.

Nach wie vor steht Autofahrern an der Durlacher Allee nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In die Straße "Am Großmarkt" (ehemals Weinweg), die direkt bei Ikea abzweigt, ist das Abbiegen etwas kompliziert: Aus Durlach beziehungsweise von der A5 kommend kann nach wie vor zweistreifig eingebogen werden. Aus der Straße selbst kommend gibt es allerdings eine Einschränkung: Hier lässt es sich lediglich in Richtung Innenstadt abbiegen.

Im Hauptbaufeld für die neue Haltestelle laufen derzeit die Arbeiten an der Bohrpfahlwand weiter. Auf dem Kopf der Wand entsteht der neue Geh- und Radweg als Betonkonstruktion.

Die gesamten Arbeiten rund um Ikea sollen zur Jahresmitte abgeschlossen sein. "Die geänderte Verkehrsführung bleibt bis Ende Mai", teilt die Stadt Karlsruhe mit. Bis voraussichtlich Ende August werde an der Anbindung des Sportgeländes außerhalb des Verkehrsbereichs gearbeitet.