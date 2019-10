Baustellendschungel rund um Ikea: Eine Bilderreise durch die Baufelder in der Durlacher Allee

Ikea wird in Karlsruhe eröffnen - und zwar schon im kommenden Jahr. Direkt an der Haltestelle Weinweg im Osten der Stadt läuft der Bau des Einrichtungshauses auf Hochtouren. Doch nicht nur der: Für eine reibungslose Anfahrt werden auch die Straßen rund um den Möbelriesen erneuert. Fehlende Abbiegespuren, Umleitungsschilder und rot-weiße Absperrungen - eine Bilderreise durch den Baustellendschungel.

Das Möbelhaus XXXLutz in der Oststadt bekommt Gesellschaft: Direkt auf der anderen Straßenseite des Weinwegs entsteht eigentlich unübersehbar eine Ikea-Filiale. Damit die vielen Besucher die Möbelgiganten künftig erreichen und - mit Kallax oder Billy im Kofferraum - auch wieder verlassen können, wird derzeit das Verkehrsnetz rundherum auf Vordermann gebracht.

Und nun werden die Straßen erneuert. Links, rechts oder geradeaus: Nicht in jede Richtung können Autofahrer während der Bauarbeiten abbiegen. Der Überblick über die Verkehrsführung, den die Stadt und das Tiefbauamt erdacht haben, sieht folgendermaßen aus:

Von der Übersicht ins Detail - beginnen wir den Rundgang durch den Baustellendschungel: Autofahrer, die aus der Stadt herausfahren, müssen sich derzeit an der Durlacher Allee mit nur einer befahrbaren Spur zufrieden geben.

Einige Meter weiter ist die Gleisüberfahrt gesperrt, sodass ein Einbiegen in den Weinweg und ein U-turn an dieser Stelle vorerst nicht mehr möglich sind. Wer mit dem Auto aus der anderen Richtung - stadteinwärts - unterwegs ist, kann wie gewohnt in den Weinweg abbiegen.

Aus dem Weinweg in die Durlacher Allee abzubiegen ist hingegen nicht ganz zu leicht. Hier bleibt den Autofahrern letztendlich nur eine Option: rechts rum. Denn die Linksabbiegespur ist im Moment gesperrt, es geht also nur stadteinwärts.

Wer künftig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Möbelkauf gelangen möchte, wird vermutlich an der Haltestelle Weinweg aussteigen. Diese wird in den nächsten Monaten barrierefrei ausgebaut und soll pünktlich zur Ikea-Eröffnung 2020 in Betrieb genommen werden.

Damit auch während der Arbeiten Fahrgäste dort ein- und aussteigen können, wird einige Meter weiter eine provisorische Haltestelle eingerichtet. Wenn diese ab Montag, 4. November, in Betrieb geht , wird zuerst der südliche Bahnsteig der alten Haltestelle abgebaut.

Eine Ecke weiter ist die Arbeit schon getan: An der Kreuzung auf der anderen Seite des Möbelhauses, an der der Weinweg die Gerwigstraße kreuzt, ist die Sanierung bereits abgeschlossen und die Autos rollen auf der neuen Fahrbahn dahin.

Im Moment befinden sich die Arbeiten auf den Straßen und Kreuzungen rund um den Ikea-Neubau im zweiten Bauabschnitt. Sie werden bis zur Eröffnung des Einrichtungshauses im Sommer 2020 andauern.