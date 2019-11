Seit dem 11. November sind die Bauarbeiten rund um Ikea und die umliegenden Straßen in einem neuen Bauabschnitt. Da sich Weihnachten mit großen Schritten nähert - und damit auch viele Besucher nach Karlsruhe kommen werden, aber die Infrastruktur vor der Eröffnung auf Vordermann gebracht werden muss, arbeitet die Stadt an einigen Provisorien und temporären Lösungen für den Verkehr in die Stadt und wieder nach draußen.

Vor allem an den Adventswochenenden rechne man laut Stadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Durlacher Allee, nicht nur auf der Straße. Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, ist auf der Durlacher Allee stadteinwärts etwa nun eine Fußgängerampel am Ende der provisorischen Straßenbahnhaltestelle eingerichtet worden. Zudem ist der Weinweg in Fahrtrichtung Durlach zumindest teilweise wieder frei.

Die provisorische Bahnhaltestelle in Richtung Durlach ist weiterhin in Betrieb, stadteinwärts bleibt die Haltestelle an der bestehenden Lage erhalten. "Für die Fahrgäste sind also alle Ziele erreichbar", schreibt die Stadt weiter. In Richtung Durlach steht aktuell nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, hier kann der Verkehr aber losgelöst vom signalisierten Kreuzungsbereich nahezu ungehindert abfließen.

Geh- und Radweg entlang der Durlacher Allee wird während der Bauarbeiten über das Gelände der ESG Frankonia umgeleitet. Im weiteren Verlauf wurden die Flächen auf dem Gelände an die geänderte Verkehrsführung angepasst, Radler und Fußgänger werden in einem abgeschrankten Bereich zu einer provisorischen Schieberampe geführt. In der Gegenrichtung ist der Radverkehr nur zwischen dem Haltestellenende nach Querung der Durlacher Allee zum ESG-Gelände erlaubt. Richtung Zentrum geht es auf dem Richtungsradweg entlang der Nordfahrbahn.

Nun kann der Bau der Straßenverbreiterung beginnen und die Arbeiten im Böschungsbereich der südlichen Durlacher Allee zum Umbau der Fahrbahn können voranschreiten. Mit Hilfe eines Bohrgerätes wird eine Bohrpfahlwand vorbereitet, die den parallel zur Durlacher Allee verlaufenden Landgraben vor der zusätzlichen Last durch die Fahrbahnverbreiterung schützt.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle am Weinweg folgt im nächsten Frühjahr. Für die Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) gilt wie für alle Verkehrsteilnehmer: Bis 7. Januar erfolgen keine Änderungen an der Baustellenverkehrsführung. Die Baumaßnahmen auf der Durlacher Allee und im angrenzenden Weinweg werden bis zur Eröffnung des Einrichtungshauses im Sommer 2020 andauern.