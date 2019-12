vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Außen glänzt die Fassade, bald kommt die Inneneinrichtung: Das passiert aktuell auf der Ikea-Baustelle

Langsam aber sicher nimmt er Form an, der Neubau des schwedischen Möbelhauses Ikea an der Durlacher Allee. Von außen glänzen schon teilweise die neuen Fassaden - doch wie weit ist der Bau tatsächlich bereits fortgeschritten? Welche Arbeiten stehen noch an? Und kann die geplante Eröffnung im Sommer 2020 eingehalten werden? ka-news.de hat den aktuellen Baustellenstand in der Übersicht.