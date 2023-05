Bei der Verbraucherzentrale des Bundes können Nutzer auf verdächtige E-Mails oder App-Abfragen aufmerksam machen. Jüngst trudelten laut der Zentrale vermehrt Mails von Verbrauchern ein, denen per Mail eine Speichererweiterung von iCloud angeraten wurde. Dahinter verbergen sich allerdings Betrüger. Wie Sie die Masche erkenne können, erfahren Sie im Folgenden.

Apple: iCloud-Betrugsmasche stiehlt Kreditkartendaten

Wie die Verbraucherzentrale in einem Post auf ihrer Website feststellt, handelt es sich bei dem Betrugsversuch um eine sogenannte Phishing-Mail. Phishing ist eine Methode, die von Cyberkriminellen verwendet wird, um persönliche Informationen, wie Benutzernamen, Passwörter oder Kreditkarteninformationen zu stehlen. Das Vertrauen der Nutzer erschleichen sich die Betrüger durch gefälschte Mails oder Websiten, die so aussehen, als stammten sie von einer echten Organisation. In diesem Fall erhielten die Betroffenen die Mails vermeintlich von Apple selbst.

Die Mail wurde laut der Verbraucherzentrale mit dem Betreff "Ihr iCloud-Speicher ist voll Nr. " versendet. ICloud ist seit seinem Start im Jahr 2011 der hauseigene Cloud-Dienst von Apple, in dem Daten gespeichert und synchronisiert werden können. In der Mail gaukeln die Betrüger ein Treueprogramm vor, das es möglich mache "zusätzlich 50 GB kostenlos" zu erhalten. Entscheiden sich Verbraucher gegen das Treueprogramm, würden die aktuellen Dateien auf dem iCloud-Drive gelöscht werden. Über einen der Mail angefügten Button sei es möglich, die kostenlose Erweiterung zu bekommen.

Betrugsversuch über iCloud-Mal - So gehen Sie am besten vor

Klickt man auf den Button, werden die Nutzer aufgefordert ihre Anmeldedaten und die Kreditkartendaten einzugeben. Diese dienen angeblich dazu, die Apple ID des Nutzers zu validieren. "Hierbei handelt es sich jedoch eindeutig um einen Betrugsversuch mit dem Ziel Ihre persönlichen Kreditkartendaten abzufangen. Wir raten Ihnen nicht auf den Button zu klicken, sondern diese Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben", warnt die Verbraucherzentrale. Weitere Indizien für eine Phishing-Mail seien die unseriöse Absendeadresse sowie die unprofessionelle Aufmachung der Mail.

